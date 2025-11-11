桓鼎營收／綠能業務動能升 10月2.6億元 年增4.86％

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

桓鼎-KY（5543）2025年10月合併營收達2.6億元，受惠綠色能源及營造工程事業訂單穩健推進，帶動10月營收較去年同期成長4.86％。累計 2025 年1至10月合併營收25.85億元，年減6.7％，整體營運結構隨事業轉型逐步調整，有望隨著綠能業務動能提振下，創造未來營運良好利基。

桓鼎10月營收成長，主要受惠電池模組業務出貨動能回升，包括多家國際客戶加速推進智慧穿戴裝置、低軌衛星與無人載具等新興應用開發，相關電池模組訂單拉貨增溫，進一步帶動10月綠色能源業務營收年增1.76％。此外，台灣地區多項公共工程訂單依施工進度穩定認列，同步挹注整體營收表現。

桓鼎指出，集團仍積極深化綠色能源業務轉型，奠定新世代儲能用能解決方案商之市場定位，憑藉a.具備甲級營造廠執照與EPC 統包工程豐富實績，能從工程設計、系統整合到案場維運提供一站式解決方案；b.自主開發電池模組及能源管理系統(EMS)，產品涵蓋工業、醫療、BBU 備援系統、低軌衛星與無人載具等多元應用；c.旗下分散式儲能牆系統B.E.S.T(Buima Energy Storage Tile)，能彈性應用於錶前及錶後儲能場域，並整合ESCO能源管理方案，協助用戶平衡電網負載、降低用電成本，全面布局「創能、儲能、節能、用能」四大領域。

桓鼎的競爭優勢在於能同時整合工程設計、電池模組製造與能源管理三大環節，提供業主「從建置到運維」的完整服務，並透過在地合作夥伴強化國際市場業務拓展。尤其觀察全球智慧穿戴相關產品仍保持成長，近期國際智慧穿戴品牌客戶同步發表新款產品搶市，且應用於低軌衛星領域之電池模組訂單出貨有機會隨著客戶訂單需求陸續放量，另一方面，旗下新型分散式儲能牆系統B.E.S.T (Buima Energy Storage Tile)預計於年底前於荷蘭地區新增兩座EV充電示範案場落地，皆有望進一步擴大整體綠色能源業務表現。

展望未來營運，隨著能源轉型浪潮與企業碳中和趨勢加速推進，帶動儲能與電動化市場需求持續擴張。桓鼎仍秉持深化綠能事業的技術研發與產品創新，同步積極尋求策略結盟與合作夥伴，墊高全球市場競爭力，朝高附加價值方向轉型，創造未來中長期營運良好成長表現。

電池模組 營收 低軌衛星
