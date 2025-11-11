快訊

宜特前10月業績 年增逾一成

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
宜特董事長余維斌。聯合報系資料庫
宜特（3289）宣布10月業績，雖然月減逾一成，但累計前10月業績仍年增逾一成，今日早盤股價於平盤上下小幅震盪。

宜特10月合併營收為3.93億元，月減14%，較去年同期成長8.6%。累計前10月合併營收為40.05億元，相較去年同期成長11.2%。

宜特並公布，近期啟動次2奈米世代原子層沉積（ALD）新材料選材與驗證服務，進一步延伸至化學材料端的選材、鍍膜測試與品質確認。宜特強調，此舉使該公司不僅扮演晶片驗證夥伴，更成為材料廠商開發新配方的關鍵加速器。

宜特提到，ALD技術以「原子層逐層沉積」可精準控制膜厚，及其生成的薄膜具高均勻度及覆蓋性優異，被視為2奈米後之先進製程不可或缺的關鍵技術。但ALD沉積速度慢、參數複雜，及其新材料反應條件的掌握尤為嚴苛。宜特推進ALD新材料驗證平台，可協助材料商在開發階段完成鍍膜實驗，快速評估新材料薄膜的品質與一致性，縮短客戶開發週期。

宜特也表示，未來半導體的突破不僅來自製程微縮，更仰賴新材料的導入。藉由 ALD 新材料驗證，將協助材料與設備供應鏈加速定義下一世代標準。

宜特 營收 奈米
相關新聞

宜特前10月業績 年增逾一成

宜特（3289）宣布10月業績，雖然月減逾一成，但累計前10月業績仍年增逾一成，今日早盤股價於平盤上下小幅震盪。

看好輝達 GB 系列伺服器明年出貨成長 緯創、鴻海、廣達...大摩挺

摩根士丹利（大摩）證券在最新「大中華科技硬體產業」報告中指出，由於AI需求相當暢旺，預估2026年輝達GB系列伺服器機櫃...

文曄上月業績月減5％ 大聯大月減6％

半導體通路商文曄（3036）、大聯大昨（10）日公布10月業績都小幅月減，但均為同期新高，文曄並為單月次高。

友達上月業績月減14% 群創月減8%

面板雙虎友達（2409）、群創昨（10）日公告10月業績均下探近期低點，友達為209.16億元，月減14.4%，年增0....

GIS 搶攻 AI 眼鏡商機 法人看好與蘋果合作開發

鴻海集團旗下觸控模組大廠GIS-KY（6456）董事長周賢穎昨（10）日於法說會表示，正積極與多家客戶共同開發AI眼鏡產...

電信三雄前十月犀利

電信三雄昨（10）日公布10月營運成果，中華電信10月每股純益0.41元；前十月每股純益4.2元，超越財測高標，蟬聯電信...

