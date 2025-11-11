宜特前10月業績 年增逾一成

宜特（3289）宣布10月業績，雖然月減逾一成，但累計前10月業績仍年增逾一成，今日早盤股價於平盤上下小幅震盪。

宜特10月合併營收為3.93億元，月減14%，較去年同期成長8.6%。累計前10月合併營收為40.05億元，相較去年同期成長11.2%。

宜特並公布，近期啟動次2奈米世代原子層沉積（ALD）新材料選材與驗證服務，進一步延伸至化學材料端的選材、鍍膜測試與品質確認。宜特強調，此舉使該公司不僅扮演晶片驗證夥伴，更成為材料廠商開發新配方的關鍵加速器。

宜特提到，ALD技術以「原子層逐層沉積」可精準控制膜厚，及其生成的薄膜具高均勻度及覆蓋性優異，被視為2奈米後之先進製程不可或缺的關鍵技術。但ALD沉積速度慢、參數複雜，及其新材料反應條件的掌握尤為嚴苛。宜特推進ALD新材料驗證平台，可協助材料商在開發階段完成鍍膜實驗，快速評估新材料薄膜的品質與一致性，縮短客戶開發週期。

宜特也表示，未來半導體的突破不僅來自製程微縮，更仰賴新材料的導入。藉由 ALD 新材料驗證，將協助材料與設備供應鏈加速定義下一世代標準。