南寶財報／第3季 EPS 4.97元 毛利率、營業利益率創同期新高

南寶（4766）10日公布第3季財報，單季稅後純益5.99億元，年減9.24%，每股純益（EPS）4.97元；累計前三季稅後純益18.8億元，年減約7.39%，每股純益15.6元。第3季單季毛利率達33.9%，營業利益率16.3%，雙創同期新高；累計前三季營業利益新台幣28.57億元，較去年同期成長10.4%。

南寶同時公布10月單月營收19.9億元，年減4.78%；前十月累計營收192.6億元，年增1.63%，亦寫同期新高。

南寶表示，第3季獲利呈年減，主要原因是新台幣匯率升值，影響業外損益；但在營收成長、整體營運效率提升，以及產品結構優化的效應持續發揮下，毛利率、營業利益率表現俱佳。

該公司也公布第3季各項業務營收。其中接著劑（包括鞋材接著劑與特殊接著劑）業務年減9.2%，佔第3季營收69%；建材與塗料業務，因併入允德實業營收等原因，年增8.3%，占營收比重25%。該公司第3季合併營收新台幣59.1億元，年減2.9%，南寶表示，營收年減主因為去年基期較高，加上新台幣升值影響。

南寶表示，在鞋材接著劑業務方面，除了隨產業景氣回溫持續成長外，耕耘新產品與相關應用，效應逐漸顯現，開始逐步貢獻營收。至於工業與其他消費性產業用接著劑，看好半導體用膠和其他電子領域成為新的成長動能。

南寶並持續開發新的成長機會，策略上尋求以創新的接著解決方案切入，如提升產品性能與生產效率，並聚焦在半導體、電子產業，木工與紡織用膠等，目前也看到初步成果。此外，也著重高毛利產品，調整產品結構，亦持續實行產品品項縮減，以提升生產效率。