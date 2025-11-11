快訊

緯軟今年第3季三率三升 股價攻上漲停

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

緯軟（4953）公布今年2025年第3季財報，受惠於營收創高與營運效率顯著提升，單季營業利益、稅後淨利與EPS皆創歷史新高，達成「三率三升」，推升累計獲利全面改寫新紀錄，帶動11日股價一度攻上漲停板128元。

緯軟今年第三季合併營收達29.9億元，季增10%，年增14%；毛利率為18.3%，較去年同期的18.0%略有提升，客戶結構調整效益逐步顯現；營業利益為2.24億元，年增逾五成，營益率回升至7.5%；稅後淨利達1.94億元，EPS 2.66元，創公司成立以來新高。

緯軟累計今年前三季營收83.5億元，年增11%；毛利率16.8%，與去年同期差距縮小，顯示毛利率已逐步回穩。在毛利率持穩與費用管控下，營業利益達5.00億元，年增13%，營益率6.0%。受第三季營運表現帶動，累計營業利益轉為正成長，增幅優於營收，顯示公司成本結構與營運效率持續提升。稅後淨利4.37億元，年增7.6%，EPS為5.97元，優於去年同期的5.58元。全年營收預期將延續成長趨勢並挑戰新高，整體獲利可望優於去年。

緯軟2026年將以「穩健成長、多元並進」為經營主軸，持續優化財務體質與營運效率，加深與互聯網客戶的合作，並積極發展關鍵利基市場。公司亦將聚焦AI與半導體兩大重點領域，提供更有價值的服務，打造新的成長引擎。

緯軟同時公告自結2025年10月份單月合併營收為10.04億元，月減4%，年增13%，雖受工作天數減少影響略低於前月，但仍穩居10億元以上水準。累計合併營收為93.5億元，年增11%，今年以來每月營收皆創同期新高，展現穩定的成長動能與市場競爭力。

營收 毛利率
相關新聞

宜特前10月業績 年增逾一成

宜特（3289）宣布10月業績，雖然月減逾一成，但累計前10月業績仍年增逾一成，今日早盤股價於平盤上下小幅震盪。

看好輝達 GB 系列伺服器明年出貨成長 緯創、鴻海、廣達...大摩挺

摩根士丹利（大摩）證券在最新「大中華科技硬體產業」報告中指出，由於AI需求相當暢旺，預估2026年輝達GB系列伺服器機櫃...

文曄上月業績月減5％ 大聯大月減6％

半導體通路商文曄（3036）、大聯大昨（10）日公布10月業績都小幅月減，但均為同期新高，文曄並為單月次高。

友達上月業績月減14% 群創月減8%

面板雙虎友達（2409）、群創昨（10）日公告10月業績均下探近期低點，友達為209.16億元，月減14.4%，年增0....

GIS 搶攻 AI 眼鏡商機 法人看好與蘋果合作開發

鴻海集團旗下觸控模組大廠GIS-KY（6456）董事長周賢穎昨（10）日於法說會表示，正積極與多家客戶共同開發AI眼鏡產...

電信三雄前十月犀利

電信三雄昨（10）日公布10月營運成果，中華電信10月每股純益0.41元；前十月每股純益4.2元，超越財測高標，蟬聯電信...

