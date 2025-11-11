統新2023以來首次單季虧轉盈 股價應聲上漲

快訊

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

統新（6426）10日公布第3季財報及10月營收，迎來2023年以來首次單季由虧轉盈的亮眼表現，11日股價應聲上漲，早盤一度漲逾8%，隨後遇前方賣壓，暫報75.3元，上漲2.7元，漲幅3.58%。

統新第3季單季合併營收1.35億元，較去年同期成長79.05％；毛利率42.46％，較去年同期轉為正毛利；稅後純益0.27億元，較去年同期轉正，每股稅後盈餘0.70元，迎來自2023年以來，單季轉虧為盈的表現。公司表示，主要因成品庫存去化順利，存貨評價回升。

而10月合併營收0.49億元，月增16.2%，年增68.45％，累計1-10月合併營收3.96億元，年增率51.41％。

公司指出，美國總額高達 424.5 億美元的「寬頻網路基礎建設」（BEAD Program）計畫正加速推進。最新進度顯示，全美 56 個地區中已有 54 個地區的審查流程進入最後兩個階段。BEAD計畫旨在縮小美國的數位落差，確保偏遠和服務不足地區能獲得可靠的高速網路連接，預期隨著審查法案通過，將為光通訊與網路設備供應鏈帶來顯著的成長契機，進一步強化光通訊產業的營運動能。

展望 2026 年，除全球資料中心建設專案持續推進，以及美國 BEAD 通訊基礎建設計畫可望帶動之需求外，公司也積極推動多元化布局，涵蓋生醫、半導體、車用及太空通訊等新興領域。中長期營運審慎樂觀。

營收 美國
