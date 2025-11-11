展達財報／第3季轉盈 每股賺1.24元 累計前三季1.28元

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

網通廠展達（3447）第2季受惠損影響，單季呈現虧損，第3季隨著毛利率回升，匯率回穩，單季每股純益1.24元，較上季每股淨損0.3元，有轉虧為盈表現，累計前3季每股純益1.28元，獲利較去年倍增。

展達第3季營收11.94億元，營業毛利1.47億元，毛利率12.3%，優於上季9.92%，低於去年同期14.4%，營業利益7,096萬元，較上季400萬大幅成長，較去年同期2,600萬元，年增173%，稅後純益9,567萬元，較上季稅後淨損2,300萬元轉虧為盈，去年同期300萬元大幅成長，每股純益1.24元。

展達累計前3季營收26.65億元，營業毛利3.25億元，毛利率12.2%，優於去年同期14.2%，營業利益9,696萬元，較去年同期營業虧損1,700萬元，轉為獲利，稅後純益9,867萬元，年增105.6%，每股純益1.28元。

展達日前公布10月營收4.31元，累計前10月營收31億元，年增53%。日前展達法說會上指出軍工新產品成長潛力最大，企業網通及光纖設備穩定成長，AI家用產品進入出貨旺季，切入AI光學邊緣運算機器人，年底可望出貨，去年及今年積極布局新客戶，明年期待新客戶占比提升至三成，但面對國際政經環境各種不確定性，仍須審慎保守看待。

相關新聞

宜特前10月業績 年增逾一成

宜特（3289）宣布10月業績，雖然月減逾一成，但累計前10月業績仍年增逾一成，今日早盤股價於平盤上下小幅震盪。

看好輝達 GB 系列伺服器明年出貨成長 緯創、鴻海、廣達...大摩挺

摩根士丹利（大摩）證券在最新「大中華科技硬體產業」報告中指出，由於AI需求相當暢旺，預估2026年輝達GB系列伺服器機櫃...

文曄上月業績月減5％ 大聯大月減6％

半導體通路商文曄（3036）、大聯大昨（10）日公布10月業績都小幅月減，但均為同期新高，文曄並為單月次高。

友達上月業績月減14% 群創月減8%

面板雙虎友達（2409）、群創昨（10）日公告10月業績均下探近期低點，友達為209.16億元，月減14.4%，年增0....

GIS 搶攻 AI 眼鏡商機 法人看好與蘋果合作開發

鴻海集團旗下觸控模組大廠GIS-KY（6456）董事長周賢穎昨（10）日於法說會表示，正積極與多家客戶共同開發AI眼鏡產...

電信三雄前十月犀利

電信三雄昨（10）日公布10月營運成果，中華電信10月每股純益0.41元；前十月每股純益4.2元，超越財測高標，蟬聯電信...

