展達財報／第3季轉盈 每股賺1.24元 累計前三季1.28元

網通廠展達（3447）第2季受惠損影響，單季呈現虧損，第3季隨著毛利率回升，匯率回穩，單季每股純益1.24元，較上季每股淨損0.3元，有轉虧為盈表現，累計前3季每股純益1.28元，獲利較去年倍增。

展達第3季營收11.94億元，營業毛利1.47億元，毛利率12.3%，優於上季9.92%，低於去年同期14.4%，營業利益7,096萬元，較上季400萬大幅成長，較去年同期2,600萬元，年增173%，稅後純益9,567萬元，較上季稅後淨損2,300萬元轉虧為盈，去年同期300萬元大幅成長，每股純益1.24元。

展達累計前3季營收26.65億元，營業毛利3.25億元，毛利率12.2%，優於去年同期14.2%，營業利益9,696萬元，較去年同期營業虧損1,700萬元，轉為獲利，稅後純益9,867萬元，年增105.6%，每股純益1.28元。

展達日前公布10月營收4.31元，累計前10月營收31億元，年增53%。日前展達法說會上指出軍工新產品成長潛力最大，企業網通及光纖設備穩定成長，AI家用產品進入出貨旺季，切入AI光學邊緣運算機器人，年底可望出貨，去年及今年積極布局新客戶，明年期待新客戶占比提升至三成，但面對國際政經環境各種不確定性，仍須審慎保守看待。