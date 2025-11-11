銳澤10月營收2.53億創史上新高、前10月已超越去年 早盤見紅燈

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠銳澤（7703）11日公布10月合併營收達2.53億元，月增15.1%、年增38.9%，改寫單月歷史新高；累計今年前10月營收20.31億元、年增35.31%，不僅寫下同期新高，亦提前超越2024年全年表現。

公司說明，10月營收創高，主要受惠台灣半導體客戶的氣體二次配拆移機與小型維護工程認列暢旺；同時，下半年多家晶圓與記憶體廠啟動擴建與產能升級，帶動氣體主系統專案出貨放大，推升整體動能。

銳澤指出，AI與高速運算需求延續，國際大廠推動分散化設廠，加上記憶體供需收斂、價格止跌回穩，多家客戶展開擴產與產線汰換，連帶推升氣體與特殊氣體供應系統需求。公司憑藉多年關鍵技術與高可靠度服務實績，並強化日本、新加坡、與美國據點的在地服務量能，以擴大接單並厚植未來成長。

展望本季，銳澤維持審慎樂觀。除持續推進國際化版圖、補強專業人力與在地供應鏈合作外，隨半導體與記憶體新廠建置持續推進，氣體主系統訂單熱度可望延續；同時深化產品創新與研發，強化市場競爭力，為營運再添助力。

股價表現方面，今早開盤即亮燈漲停至218元；截至9:35左右，股價約215.5元，漲逾8%，仍緊貼漲停價，交投熱絡。