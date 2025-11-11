快訊

國軍又傳機密外洩！上尉軍官缺錢 竟出賣情報賺虛擬貨幣

「台灣美容界教母」喪命醫美！家屬反對減刑 診所負責人上訴真的減了

中職／桃猿粗暴換帥不滿延燒 「雙林」直言：沒有樂天辦不到的事

銳澤10月營收2.53億創史上新高、前10月已超越去年 早盤見紅燈

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠銳澤（7703）11日公布10月合併營收達2.53億元，月增15.1%、年增38.9%，改寫單月歷史新高；累計今年前10月營收20.31億元、年增35.31%，不僅寫下同期新高，亦提前超越2024年全年表現。

公司說明，10月營收創高，主要受惠台灣半導體客戶的氣體二次配拆移機與小型維護工程認列暢旺；同時，下半年多家晶圓與記憶體廠啟動擴建與產能升級，帶動氣體主系統專案出貨放大，推升整體動能。

銳澤指出，AI與高速運算需求延續，國際大廠推動分散化設廠，加上記憶體供需收斂、價格止跌回穩，多家客戶展開擴產與產線汰換，連帶推升氣體與特殊氣體供應系統需求。公司憑藉多年關鍵技術與高可靠度服務實績，並強化日本、新加坡、與美國據點的在地服務量能，以擴大接單並厚植未來成長。

展望本季，銳澤維持審慎樂觀。除持續推進國際化版圖、補強專業人力與在地供應鏈合作外，隨半導體與記憶體新廠建置持續推進，氣體主系統訂單熱度可望延續；同時深化產品創新與研發，強化市場競爭力，為營運再添助力。

股價表現方面，今早開盤即亮燈漲停至218元；截至9:35左右，股價約215.5元，漲逾8%，仍緊貼漲停價，交投熱絡。

營收 記憶體 半導體
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台積電10月營收亮眼 今年篤定創新高 股價再戰1,500元

銳澤10月營收2.53億 月增15.14%、年增38.87% 創單月歷史新高

自行車雙雄公布10月業績 巨大、美利達營收續減

上市櫃營收超預期 飆最強10月…全年挑戰50兆元新高

相關新聞

宜特前10月業績 年增逾一成

宜特（3289）宣布10月業績，雖然月減逾一成，但累計前10月業績仍年增逾一成，今日早盤股價於平盤上下小幅震盪。

看好輝達 GB 系列伺服器明年出貨成長 緯創、鴻海、廣達...大摩挺

摩根士丹利（大摩）證券在最新「大中華科技硬體產業」報告中指出，由於AI需求相當暢旺，預估2026年輝達GB系列伺服器機櫃...

文曄上月業績月減5％ 大聯大月減6％

半導體通路商文曄（3036）、大聯大昨（10）日公布10月業績都小幅月減，但均為同期新高，文曄並為單月次高。

友達上月業績月減14% 群創月減8%

面板雙虎友達（2409）、群創昨（10）日公告10月業績均下探近期低點，友達為209.16億元，月減14.4%，年增0....

GIS 搶攻 AI 眼鏡商機 法人看好與蘋果合作開發

鴻海集團旗下觸控模組大廠GIS-KY（6456）董事長周賢穎昨（10）日於法說會表示，正積極與多家客戶共同開發AI眼鏡產...

電信三雄前十月犀利

電信三雄昨（10）日公布10月營運成果，中華電信10月每股純益0.41元；前十月每股純益4.2元，超越財測高標，蟬聯電信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。