SanDisk傳大漲NAND合約價！創見跳空漲停「這兩檔」也閃紅燈

國際記憶體價格續吹漲風，漲勢不僅蔓延至NAND Flash，更擴散至SSD、硬碟等儲存裝置。多家美媒報導指出，記憶體晶片大廠 SanDisk 已於 11 月大幅上調 NAND 閃存合約價格，漲幅最高達 50%，為近期多頭火熱的記憶體族群再添柴火。

台股記憶題族群11日早盤由創見（2451）直接跳空鎖死漲停喊衝，宇瞻（8271）、旺宏（2337）盤中一度亮燈，南亞科（2408）挺進170元關卡、最高觸及 172.5 元，華邦電（2344）、群聯（8299）等跟漲，族群氣勢延續強勁。

據外媒披露，SanDisk 11 月合約價大漲的消息震撼市場，部分模組廠商如 創見、宜鼎（5289）、宇瞻已暫停對外報價與出貨，以待新價格確立。

SanDisk表示，第一財季NAND快閃記憶體需求已全面超越供應，預期供不應求的情況將延續至2026 年底。執行長指出，受惠於資料中心領域的高速成長與客戶結構多元化，預計到2026年資料中心將首度超越行動裝置，成為NAND最大應用市場。他並透露，部分客戶已開始洽詢2027年的供貨，顯示供應吃緊態勢恐延長。

法人分析，這波漲勢不僅反映 AI 伺服器與高效能運算（HPC）需求爆發，也與晶圓大廠的產能配置有關。近來多家記憶體製造商集中火力生產高毛利產品，如DDR5與HBM（高頻寬記憶體），以供應AI與資料中心市場，相對壓縮DDR4與一般NAND模組的產量，使工業與企業級系統元件供應吃緊，價格因此持續上行。

目前市場普遍預期，記憶體價格漲勢將延續至明年上半年，NAND相關供應鏈漲勢也可望延續。