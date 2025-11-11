銳澤10月營收2.53億 月增15.14%、年增38.87% 創單月歷史新高
銳澤（7703）公告10月合併營收2.53億元，月增15.14%、年增38.87%，刷新單月歷史新高記錄；累計2025年1至10月合併營收20.31億元，年增35.31%，不僅創歷年同期新高，更已超越2024年全年營收；營收亮眼激勵，11日早盤跳空以漲停218元開出， 盤中漲幅逾8%。
銳澤表示，10月營收締造歷史單月新高，除受惠台灣半導體相關客戶氣體二次配拆移機、小型維護工程訂單認列熱絡，再加上隨著下半年多家晶圓廠及記憶體廠啟動新廠擴建與產能升級計畫，帶動氣體主系統專案訂單貢獻放大，挹注整體營運良好動能。
銳澤指出，隨著AI、高速運算需求，不僅帶動半導體產業景氣保持熱絡，國際半導體大廠持續推動全球分散化設廠策略，且記憶體市場供需持續收斂、價格止跌回穩，多家國際大廠啟動擴產與產線汰換投資，帶動氣體/特殊氣體供應系統需求同步攀升。
銳澤強調，憑藉具備氣體供應系統的關鍵技術，累積多年深厚技術實力，及高效率、高可靠度的客戶服務實績等，並積極完備日本、新加坡及美國據點在地服務量能，擴大當地業務接單，為未來營運表現增添新動能；展望2025年第4季，銳澤持審慎樂觀看法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言