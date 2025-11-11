正文財報／第3季轉盈 每股純益0.36元

正文科技（4906）公布第3季合併財務報表，受惠毛利率回溫，匯損回沖帶動，單季每股純益0.36元，較上季轉虧為盈。

正文第3季合併營收35.57億元，毛利率16.3%，高於去年同期13%及上季的13.4%，在毛利率提升與營業費用管控下，營業利益自上季的0.16億倍增至 0.35億元，顯示獲利能力逐漸回升，加上新台幣回貶，回沖第2季部份匯兌損失，業外收入增加，稅後純益達 1.67 億元，較上季轉虧為盈，年增73.7%，每股純益0.36元。

累計前3季正文合併營收129.08 億元，毛利率13.7%，高於去年同期12.2%。此外，雖本業仍維持獲利，但第2季台幣大幅升值後，第3季尚未完全回貶至大幅升值前之水準，對業外收益造成不利影響，稅後淨損2億元，每股虧損 0.45元。

正文表示，毛利率成長主要受惠於商業模式轉型直供，及高毛利產品出貨，累計前10月營收140億元，年減35.1%，主因公司正值轉型陣痛期，原先透過設備商出貨給營運商的訂單逐漸減少，而直接供貨給營運商的訂單尚處於初期階段；同時，部分客戶面臨庫存去化調整階段，影響拉貨動能。