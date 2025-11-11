神達10月營收創新高 法人估今年EPS 5.2元
神達（3706）10月營收創下單月歷史新高，主要是受惠於超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶們需求強勁並持續維持，而在車用電子，智慧物聯及智慧車載資通訊產品出貨則保持成長動能；分析師指出，神達今年前三季每股獲利（EPS）來到3.68元後Ｍ估全年上看5.2元。
法人機構表示，神達10月營收月增21.2%、年增69.9%，創下單月營收新高紀錄，累計前10月營收年增93.5%，也創下同期新高紀錄。
此外，神達公布第3季財報，毛利率13.27%，營業利益16.7億元，季增33.4%、年增196.9%，續創新高紀錄，營業利益率6.7%，今年前三季毛利率11.8%，營業利益率5.55%，稅後純益48.8億元，年增66.2%，EPS為3.68元。
由於伺服器相關業務是神達長期的主要成長動能，受惠於資料中心及雲端服務客戶強力需求帶動下，長期整體伺服器需求上升趨勢不變，將有助於延續公司營運成長動能，網通機櫃及液冷機櫃出貨量預期將持續提升。神達竹南新廠及越南新廠產能逐漸開出，有望推升營運成長動能，樂觀看待後續營運展望。
