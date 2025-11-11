寶雅10月營收年增13% 統一超年增4.4%

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

寶雅昨（10）日公布10月營收為21.4億元，年增13.1%，累計前十個月營收為208.8億元，年增6.9%，單月、累月營收創同期新高。

寶雅表示，10月主要受惠美妝品類帶動成長，寶雅將持續展店，預計對公司帶來正面貢獻，並藉由美妝店提高在台灣滲透率；同時寶雅將持續加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局，提升消費者體驗。

寶雅截至10月底為止，全國共有441間店，對於展店計畫，寶雅日前表示，將積極發展美妝店，並成功開拓美妝市場，預計整體展店空間的潛力可達到800間店。對於改裝效益，寶雅表示，主要針對約三至六年營運的門市進行優化。

截至2025年，已完成26家門市的改裝，其中多數改裝為美妝店，帶動同店銷售成長。

統一（1216）昨（10）日公布10月營收542.2億元，年減0.7%；累計前十個月營收為5,693.9億元，年增2.6%，累計前十個月營收創同期新高。

統一旗下統一超昨天同步公布10月營收299億元，年增4.4%，累計前十個月營收2,908.5億元，年增3.7％，單月、累月創同期新高；統一實10月營收28.5億元，年減19.4%。累計前十個月營收388.3億元，年增4.9%。

