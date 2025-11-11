快訊

美最高法院審理川普關稅案 川普：若敗訴，美國恐要償還超過2兆美元

鳳凰海陸警齊發！估今晚暴風圈觸陸 最快明下午登陸南台灣2縣市機率大

鳳凰颱風強度減弱…路徑略南修 吳德榮：將從西南部進入、東部出海

晶呈科10月營收年增69%

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

晶呈科（4768）昨（10）日公布10月營收15.9億元，年增69.8%；前十月累計營收74.1億元，年減12.6%。

晶呈科表示，10月營收年增、月增，主因為外銷出貨成長。上月內銷出貨，則與9月相當。此外，10月外銷大幅增加，也抵銷黃光應用之氖混和氣體價格較去年同期大幅降低所引發的衝擊。

晶呈科指出，目前預估至年底出貨鋼瓶支數約可達7,100-7,300支。市場傳出因日、韓記憶體大廠重啟拉貨，帶動特殊氣體訂單回籠，第4季需求看好。

擴廠概況，竹南的一廠已全面量產、二廠部分量產；而頭份三廠用於特殊氣體C4F6一級製造的設備自製廠去年年底完工，C4F6一級製造合成工廠預計明年第2季完工。C4F6是應用於半導體蝕刻製程的特殊氣體。

營收 外銷

延伸閱讀

10月受3連假挹注 餐飲、飯店營收告捷

美時營收／10月27.5億元、年增逾四成 累計170億元年增5.85%

榮剛營收／10月9.3億元、年減7% 第4季接單穩健前行

遠傳連兩月營收破百億元！10月每股純益0.35元 創同期新高

相關新聞

晶呈科10月營收年增69%

晶呈科（4768）昨（10）日公布10月營收15.9億元，年增69.8%；前十月累計營收74.1億元，年減12.6%。

竹陞第3季每股純益4.4元 創三驚奇

半導體AI智動化系統整合廠竹陞科技（6739）昨（10）日公布第3季毛利率66.48%，季增4.03個百分點，年增6.5...

良維上月業績月增4% 寫單月新高

連接器廠良維（6290）昨（10）日公布10月營收9.57億元，續創單月新高，月增4.68%，年增44.45%；第3季稅...

永彰報喜 賺近三股本

永彰（4523）昨（10）公布第3季財報，前三季本業雖然仍虧損但在業外利益挹注下，累計稅後純益來到14.9億元，每股純益...

全家上月營收創新高

全家（5903）昨（10）日公布10月營收97.1億元，年增6.9%；累計前十個月營收為909.3億元，年增3.8%，單...

寶雅10月營收年增13% 統一超年增4.4%

寶雅昨（10）日公布10月營收為21.4億元，年增13.1%，累計前十個月營收為208.8億元，年增6.9%，單月、累月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。