晶呈科10月營收年增69%
晶呈科（4768）昨（10）日公布10月營收15.9億元，年增69.8%；前十月累計營收74.1億元，年減12.6%。
晶呈科表示，10月營收年增、月增，主因為外銷出貨成長。上月內銷出貨，則與9月相當。此外，10月外銷大幅增加，也抵銷黃光應用之氖混和氣體價格較去年同期大幅降低所引發的衝擊。
晶呈科指出，目前預估至年底出貨鋼瓶支數約可達7,100-7,300支。市場傳出因日、韓記憶體大廠重啟拉貨，帶動特殊氣體訂單回籠，第4季需求看好。
擴廠概況，竹南的一廠已全面量產、二廠部分量產；而頭份三廠用於特殊氣體C4F6一級製造的設備自製廠去年年底完工，C4F6一級製造合成工廠預計明年第2季完工。C4F6是應用於半導體蝕刻製程的特殊氣體。
