南寶Q3每股賺4.97元
南寶（4766）昨（10）日公布第3季財報，單季稅後純益5.9億元，年減9.2%，每股純益（EPS）4.97元；累計前三季稅後純益18.8億元，年減約7.3%，每股純益15.6元。
根據統計，南寶第3季單季毛利率達33.9%，營業利益率16.3%，雙創同期新高；累計前三季營業利益新台幣28.57億元，較去年同期成長10.4%。
南寶同時公布10月單月營收19.9億元，年減4.78%；前十月累計營收192.6億元，年增1.63%，亦寫同期新高。
南寶表示，第3季獲利呈年減，主要原因是新台幣匯率升值，影響業外損益；但在營收成長、整體營運效率提升，以及產品結構優化的效應持續發揮下，毛利率、營業利益率表現俱佳。
