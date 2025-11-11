快訊

美最高法院審理川普關稅案 川普：若敗訴，美國恐要償還超過2兆美元

鳳凰海陸警齊發！估今晚暴風圈觸陸 最快明下午登陸南台灣2縣市機率大

鳳凰颱風強度減弱…路徑略南修 吳德榮：將從西南部進入、東部出海

永彰報喜 賺近三股本

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

永彰（4523）昨（10）公布第3季財報，前三季本業雖然仍虧損但在業外利益挹注下，累計稅後純益來到14.9億元，每股純益為23.29元。

業內預期，由於永彰前三季獲利大爆發，淨值可望同步提升，有望恢復信用交易。

永彰第3季稅後純益為18.61億元，單季每股純益為29.09元，賺近三個股本。

反觀去年同期稅後虧損為2,886萬元，每股淨損0.44元。而去年前三季的稅後虧損為4,972萬元，每股淨損0.77元，今年第3季在舊廠處份利益的挹注下，永彰轉虧為盈。

永彰去年啟動四大轉型計畫，旗下桃園觀音土地賣給國泰人壽，近期完成產權過戶登記，預計相關處分利益約20億元，在處份利益在第3季財報入帳後，每股EPS 來到23.29元。

財報 每股純益

延伸閱讀

華城財報／前三季稅後純益27.41億元、年減0.7% EPS 8.68元

五福財報／前三季獲利2.7億元、EPS 8.23元 挑戰全年獲利達一個資本額

新北「老店新妝」啟動 祭10萬獎勵金助新莊廟街轉型

新北助新莊廟街老店新妝 再祭10萬獎勵金鼓勵轉型

相關新聞

晶呈科10月營收年增69%

晶呈科（4768）昨（10）日公布10月營收15.9億元，年增69.8%；前十月累計營收74.1億元，年減12.6%。

竹陞第3季每股純益4.4元 創三驚奇

半導體AI智動化系統整合廠竹陞科技（6739）昨（10）日公布第3季毛利率66.48%，季增4.03個百分點，年增6.5...

良維上月業績月增4% 寫單月新高

連接器廠良維（6290）昨（10）日公布10月營收9.57億元，續創單月新高，月增4.68%，年增44.45%；第3季稅...

永彰報喜 賺近三股本

永彰（4523）昨（10）公布第3季財報，前三季本業雖然仍虧損但在業外利益挹注下，累計稅後純益來到14.9億元，每股純益...

全家上月營收創新高

全家（5903）昨（10）日公布10月營收97.1億元，年增6.9%；累計前十個月營收為909.3億元，年增3.8%，單...

寶雅10月營收年增13% 統一超年增4.4%

寶雅昨（10）日公布10月營收為21.4億元，年增13.1%，累計前十個月營收為208.8億元，年增6.9%，單月、累月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。