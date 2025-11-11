金博會 凱基證智慧服務台吸睛

為幫助更多民眾了解投資理財的重要性與金融科技的便利應用，凱基證券今年與凱基金控（2883）、銀行、人壽及投信共同攜手參與台北國際金融博覽會，結合「KGI金融特快車」的主題，於會場中打造投資旅程的「智慧服務台」，以創新互動與多元內容，展現出數位轉型與普惠金融的努力，幫助客戶直通富足大未來，現場也規劃投資展望專題講座，吸引眾多投資人熱烈參與。

在此次金融博覽會中，凱基證券「智慧服務台」現場，由凱基證券副董事長糜以雍、經紀暨財富管理通路處主管楊淑雯帶領團隊展現智能投資服務，以互動方式提供民眾台股、美股新知與股利投資等策略，主打下單平台「隨身e策略」App，全新整合「即時美股」與「股利再投資」等功能，並搭配「我要ETF投資」心法，協助投資人掌握市場脈動，一鍵輕鬆啟動股利再投資設定，放大長期複利效益。

凱基證券也積極響應主管機關打詐政策，特別於現場宣傳反詐，提醒投資人提高警覺，遠離詐騙陷阱，守護自身財產安全。

此外，為了讓民眾更深入了解投資策略與市場趨勢，凱基證券特別邀請「凱基股股漲」節目資深分析師許高銘到場，舉辦現場分享交流活動，以生動實例分析股市趨勢，並以簡明方式解說投資觀念，協助投資人建立正確的風險意識與資產配置觀念，現場互動氣氛熱烈，吸引許多投資人提問交流。

凱基證券表示，參與金融博覽會，不僅是展示企業的數位創新及多元產品，更是實踐「普惠金融」的重要里程碑，凱基證券致力讓不同年齡層、不同財務背景的民眾能夠更方便、更輕鬆接觸到投資服務，持續提供線上開戶、智能選股與理財資訊等服務，並透過線上與實體活動結合，深化金融知識普及，協助更多投資人穩健邁向富足人生。