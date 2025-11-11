看好輝達 GB 系列伺服器明年出貨成長 緯創、鴻海、廣達...大摩挺

摩根士丹利（大摩）證券在最新「大中華科技硬體產業」報告中指出，由於AI需求相當暢旺，預估2026年輝達GB系列伺服器機櫃出貨量將上看6萬至7萬櫃，年增逾1.14倍。台廠中，按讚緯創（3231）、鴻海、廣達等廠商。

大摩科技產業分析師高燕禾指出，由於受惠GB系列出貨持續成長，高燕禾看好下游硬體廠的偏好順序為緯創（首選）、鴻海、廣達，均給予「優於大盤」評等，目標價分別看210元、250元、及330元，除鴻海昨（10）日盤中已達標外，其餘二檔潛在股價上漲幅度為52%、13%。

高燕禾表示，根據產業通路的訪查結果，隨10月出貨數據出爐，鴻海GB200伺服器機櫃單月出貨2,600櫃、今年以來累計出貨量為9,500櫃；廣達10月出貨約850~900櫃，前十月總出貨量約3,400櫃。

至於緯創10月出貨量約300~350櫃運算模組，累計前十月出貨量為3,600櫃。總計10月GB200機櫃出貨量約4,300櫃，月增約3%。隨10月出貨持續成長，使高燕禾對第4季預期更具信心。

由於GB300機櫃組裝已經開始出貨，並將在接下來的幾個月順利放量，而GB200的機櫃組裝預期也將會至少延續至明年第1季。

因此，高燕禾估計今年第4季GB200、GB300機櫃出貨量可達1.4萬~1.5萬櫃，較第3季8,000~8,500櫃激增超過75%，全年估計約28,000萬櫃，2026年則上看至6萬至7萬櫃，年增逾1.14倍。

以今年的出貨占比來看，GB200仍為大宗，占整體出貨量約79%，GB300因遲至新近才組裝出貨，因此占比僅21%；再由主要ODM廠來看，鴻海占比仍執牛耳、達50%，廣達約22%、緯創為20%，緯穎約2%，其他合占6%。