快訊

美最高法院審理川普關稅案 川普：若敗訴，美國恐要償還超過2兆美元

鳳凰海陸警齊發！估今晚暴風圈觸陸 最快明下午登陸南台灣2縣市機率大

鳳凰颱風強度減弱…路徑略南修 吳德榮：將從西南部進入、東部出海

看好輝達 GB 系列伺服器明年出貨成長 緯創、鴻海、廣達...大摩挺

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
AI示意圖。聯合報系資料照
AI示意圖。聯合報系資料照

摩根士丹利（大摩）證券在最新「大中華科技硬體產業」報告中指出，由於AI需求相當暢旺，預估2026年輝達GB系列伺服器機櫃出貨量將上看6萬至7萬櫃，年增逾1.14倍。台廠中，按讚緯創（3231）、鴻海、廣達等廠商。

大摩科技產業分析師高燕禾指出，由於受惠GB系列出貨持續成長，高燕禾看好下游硬體廠的偏好順序為緯創（首選）、鴻海、廣達，均給予「優於大盤」評等，目標價分別看210元、250元、及330元，除鴻海昨（10）日盤中已達標外，其餘二檔潛在股價上漲幅度為52%、13%。

高燕禾表示，根據產業通路的訪查結果，隨10月出貨數據出爐，鴻海GB200伺服器機櫃單月出貨2,600櫃、今年以來累計出貨量為9,500櫃；廣達10月出貨約850~900櫃，前十月總出貨量約3,400櫃。

至於緯創10月出貨量約300~350櫃運算模組，累計前十月出貨量為3,600櫃。總計10月GB200機櫃出貨量約4,300櫃，月增約3%。隨10月出貨持續成長，使高燕禾對第4季預期更具信心。

由於GB300機櫃組裝已經開始出貨，並將在接下來的幾個月順利放量，而GB200的機櫃組裝預期也將會至少延續至明年第1季。

因此，高燕禾估計今年第4季GB200、GB300機櫃出貨量可達1.4萬~1.5萬櫃，較第3季8,000~8,500櫃激增超過75%，全年估計約28,000萬櫃，2026年則上看至6萬至7萬櫃，年增逾1.14倍。

以今年的出貨占比來看，GB200仍為大宗，占整體出貨量約79%，GB300因遲至新近才組裝出貨，因此占比僅21%；再由主要ODM廠來看，鴻海占比仍執牛耳、達50%，廣達約22%、緯創為20%，緯穎約2%，其他合占6%。

貨量 鴻海

延伸閱讀

散熱三雄Q4營收看俏 大摩最新報告首選奇鋐

散熱三雄誰稱王？大摩看好GB300出貨暴增「這檔」目標價喊上1800元

鴻海、緯創 押寶長天期

大摩看好台達電及奇鋐 「電力供應及散熱產業」報告曝光

相關新聞

看好輝達 GB 系列伺服器明年出貨成長 緯創、鴻海、廣達...大摩挺

摩根士丹利（大摩）證券在最新「大中華科技硬體產業」報告中指出，由於AI需求相當暢旺，預估2026年輝達GB系列伺服器機櫃...

文曄上月業績月減5％ 大聯大月減6％

半導體通路商文曄（3036）、大聯大昨（10）日公布10月業績都小幅月減，但均為同期新高，文曄並為單月次高。

友達上月業績月減14% 群創月減8%

面板雙虎友達（2409）、群創昨（10）日公告10月業績均下探近期低點，友達為209.16億元，月減14.4%，年增0....

GIS 搶攻 AI 眼鏡商機 法人看好與蘋果合作開發

鴻海集團旗下觸控模組大廠GIS-KY（6456）董事長周賢穎昨（10）日於法說會表示，正積極與多家客戶共同開發AI眼鏡產...

電信三雄前十月犀利

電信三雄昨（10）日公布10月營運成果，中華電信10月每股純益0.41元；前十月每股純益4.2元，超越財測高標，蟬聯電信...

神達第3季每股純益1.34元 雙率雙升

神達（3706）受惠超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶需求強勁，昨（10）日公布第3季毛利率、營益率同步走揚，營業利益續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。