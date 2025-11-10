全民權證／華新 押價內外15%

華新（1605）不銹鋼事業受美國關稅與匯率影響，復甦步調緩慢；中國大陸預計第4季仍處低谷，反映製造業動能疲弱；歐洲第4季則可望小幅回升，歐盟提出新鋼鐵貿易保護政策，相關影響將自2026年中逐步顯現。此外，華新受惠轉投資華邦電及華新科股價強勢。

華新的資源事業第4季維持保守展望，主因印尼鎳礦政策恐驅動原料成本上揚，但下游需求未見改善，全球鎳市場仍供過於求。電線電纜事業受惠強韌電網計畫，線纜出貨穩健成長。高雄海纜廠興建已大致完成，預計明年第1季試生產，明年下半年至2027年開始出貨。

權證券商建議，看好華新後市股價表現的投資人，建議利用價內外15%以內、可操作天期120天以上的商品介入。（凱基證券提供）

