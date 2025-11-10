全民權證／加權指數 兩檔靚

台股加權指數（IX0001）近來震盪，主因國際有美國政府關門及AI泡沫疑慮升溫等利空，但隨市場預期明年企業獲利將有二位數的成長，吸引長線多頭逢低布局，使台股在國際股市中仍相對強勢。

法人指出，除了上市櫃獲利明年仍將顯著成長外，即將公布的第3季獲利預期也將繳出亮眼佳績，加上市場期待美國國會針對政府關門協商能有突破進展、及降息循環已然啟動，後市台股行情並不看淡。

目前法人圈對台股正向看待，甚至已有法人正式喊出台股目標指數將上看3萬點，因此拉回均是布局良機。權證發行商建議，看好台股後市表現的投資人，可挑選價外20%至價內10%、距離到期日超過120天的相關指數型認購權證進行布局。（永豐金證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。