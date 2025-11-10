快訊

美最高法院審理川普關稅案 川普：若敗訴，美國恐要償還超過2兆美元

鳳凰海陸警齊發！估今晚暴風圈觸陸 最快明下午登陸南台灣2縣市機率大

鳳凰颱風強度減弱…路徑略南修 吳德榮：將從西南部進入、東部出海

全民權證／華邦電 選長天期

經濟日報／ 記者崔馨方整理

華邦電（2344）昨（10）日以63.9元上攻至漲停板。法人表示，DDR4報價較預期強，預估華邦電2025年和2026年每股純益（EPS）分別約為0.55元、3.50元，後市可期。

法人分析，華邦電受惠於DRAM市場供需結構轉變，自2025年7月起訂單動能明顯回升，過去難以切入的客戶也開始主動洽談長期合作，顯示DDR4需求強勁。Flash市場需求亦同步回溫，產品價格陸續調漲。隨著AI應用帶動高效能記憶體需求，加上先進製程產能排擠效應，近期DRAM與NAND Flash報價皆明顯反彈，市場熱度可望延續至2026年上半年。

權證發行商建議，看好華邦電後市股價表現的投資人，可挑選價內外5%以內、剩餘天數150天以上的認購權證靈活操作。（群益金鼎證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

華邦電 權證

延伸閱讀

聖暉、亞翔 聚焦長天期

美債殖利率又升高！辣媽揭「3大事」影響：但下判斷還早...要等開門再看

鴻海、緯創 押寶長天期

致茂有戲 聚焦長天期

相關新聞

看好輝達 GB 系列伺服器明年出貨成長 緯創、鴻海、廣達...大摩挺

摩根士丹利（大摩）證券在最新「大中華科技硬體產業」報告中指出，由於AI需求相當暢旺，預估2026年輝達GB系列伺服器機櫃...

南寶Q3每股賺4.97元

南寶（4766）昨（10）日公布第3季財報，單季稅後純益5.9億元，年減9.2%，每股純益（EPS）4.97元；累計前三...

晶呈科10月營收年增69%

晶呈科（4768）昨（10）日公布10月營收15.9億元，年增69.8%；前十月累計營收74.1億元，年減12.6%。

金博會 凱基證智慧服務台吸睛

為幫助更多民眾了解投資理財的重要性與金融科技的便利應用，凱基證券今年與凱基金控、銀行、人壽及投信共同攜手參與台北國際金融...

就市論勢／晶圓代工、高階封裝 帶勁

台股昨（10）日上漲218點收27,869點，回到月線之上，技術面仍呈多頭走勢。

文曄上月業績月減5％ 大聯大月減6％

半導體通路商文曄（3036）、大聯大昨（10）日公布10月業績都小幅月減，但均為同期新高，文曄並為單月次高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。