快訊

美最高法院審理川普關稅案 川普：若敗訴，美國恐要償還超過2兆美元

鳳凰海陸警齊發！估今晚暴風圈觸陸 最快明下午登陸南台灣2縣市機率大

鳳凰颱風強度減弱…路徑略南修 吳德榮：將從西南部進入、東部出海

電信三雄前十月犀利

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

電信三雄昨（10）日公布10月營運成果，中華電信（2412）10月每股純益0.41元；前十月每股純益4.2元，超越財測高標，蟬聯電信產業每股獲利王。

台灣大前十月每股純益3.87元居次。

遠傳連二月營收突破百億元，創新高；10月每股純益0.35元，同期最佳；前十月每股純益3.14元。

中華電信10月營收209.3億元，年增4%；歸屬於母公司業主淨利31.5億元，年增2.7%，每股純益0.41元。前十月營收1,914億元，年增3.6%；歸屬母公司業主淨利325.6億元，年增4.1%，每股純益4.2元，營收、獲利皆超越年度財測高標。

台灣大10月營收156.2億元，年減1.9%；稅後純益11.4億元，年減3.3%，每股純益0.38元。前十月營收1,576億元，年減1%；營業利益170.5億元，年增3.4%；稅後純益116.9億元，年增1.3%，每股純益3.87元。

遠傳10月營收110.32億元，年增12.1%；合併EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）32.62億元，雙雙創下單月新高；稅後純益12.67億元，年增12.7%，每股純益0.35元。前十月營收886.93億元，年增4%；合併EBITDA 315.2億元，年增5%，稅後純益113.31億元，年增9.4%，每股純益3.14元。

每股純益 營收

延伸閱讀

遠傳連兩月營收破百億元！10月每股純益0.35元 創同期新高

天下永續公民獎 中華電奪得三大殊榮

天下永續公民獎 台灣大18度榮獲大獎

中華電2025年前三季獲利超標

相關新聞

看好輝達 GB 系列伺服器明年出貨成長 緯創、鴻海、廣達...大摩挺

摩根士丹利（大摩）證券在最新「大中華科技硬體產業」報告中指出，由於AI需求相當暢旺，預估2026年輝達GB系列伺服器機櫃...

文曄上月業績月減5％ 大聯大月減6％

半導體通路商文曄（3036）、大聯大昨（10）日公布10月業績都小幅月減，但均為同期新高，文曄並為單月次高。

友達上月業績月減14% 群創月減8%

面板雙虎友達（2409）、群創昨（10）日公告10月業績均下探近期低點，友達為209.16億元，月減14.4%，年增0....

GIS 搶攻 AI 眼鏡商機 法人看好與蘋果合作開發

鴻海集團旗下觸控模組大廠GIS-KY（6456）董事長周賢穎昨（10）日於法說會表示，正積極與多家客戶共同開發AI眼鏡產...

電信三雄前十月犀利

電信三雄昨（10）日公布10月營運成果，中華電信10月每股純益0.41元；前十月每股純益4.2元，超越財測高標，蟬聯電信...

神達第3季每股純益1.34元 雙率雙升

神達（3706）受惠超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶需求強勁，昨（10）日公布第3季毛利率、營益率同步走揚，營業利益續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。