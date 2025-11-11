電信三雄前十月犀利
電信三雄昨（10）日公布10月營運成果，中華電信（2412）10月每股純益0.41元；前十月每股純益4.2元，超越財測高標，蟬聯電信產業每股獲利王。
台灣大前十月每股純益3.87元居次。
遠傳連二月營收突破百億元，創新高；10月每股純益0.35元，同期最佳；前十月每股純益3.14元。
中華電信10月營收209.3億元，年增4%；歸屬於母公司業主淨利31.5億元，年增2.7%，每股純益0.41元。前十月營收1,914億元，年增3.6%；歸屬母公司業主淨利325.6億元，年增4.1%，每股純益4.2元，營收、獲利皆超越年度財測高標。
台灣大10月營收156.2億元，年減1.9%；稅後純益11.4億元，年減3.3%，每股純益0.38元。前十月營收1,576億元，年減1%；營業利益170.5億元，年增3.4%；稅後純益116.9億元，年增1.3%，每股純益3.87元。
遠傳10月營收110.32億元，年增12.1%；合併EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）32.62億元，雙雙創下單月新高；稅後純益12.67億元，年增12.7%，每股純益0.35元。前十月營收886.93億元，年增4%；合併EBITDA 315.2億元，年增5%，稅後純益113.31億元，年增9.4%，每股純益3.14元。
