GIS 搶攻 AI 眼鏡商機 法人看好與蘋果合作開發

鴻海集團旗下觸控模組大廠GIS-KY（6456）董事長周賢穎昨（10）日於法說會表示，正積極與多家客戶共同開發AI眼鏡產品，並全力擴大光學業務版圖，力拚營運先蹲後跳，預料2027年相關產品將顯著貢獻營收。

GIS為蘋果穿戴頭盔Vision Pro供應鏈，負責光學貼合業務，由於蘋果也傳出正積極揮軍AI眼鏡市場，法人點名，周賢穎所指的AI眼鏡客戶，即包含蘋果，亦即GIS將是蘋果AI眼鏡主要供應商之一。

根據業界消息，蘋果正在開發至少二款AI眼鏡，第一款代號為N50，將與iPhone搭配且沒有自帶顯示器，目標最快2026年發表；第二款則內建顯示器版本，劍指Meta日前剛發表的AI智慧眼鏡Meta Ray-Ban Display，預定2027年或者2028年推出。

針對客戶新品動態，周賢穎不評論單一客戶，僅表示公司在AI眼鏡不只一個客戶，但目前量都不多，預料2027年之後才比較有機會看見出貨量大幅提升。

周賢穎認為，AI眼鏡必須要發展到重量、續航力、價格等三方面因素均符合市場需求，才有機會開始出量，GIS正協助大客戶完成產品，推估最快2027年開始出貨。

據悉，蘋果的AI眼鏡預期將有多種風格，並搭載新一代晶片，內建音樂播放喇叭、攝影相機，並支援與手機連動的語音控制功能，同時蘋果也準備將健康追蹤功能整合到智慧眼鏡中。