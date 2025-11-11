快訊

美最高法院審理川普關稅案 川普：若敗訴，美國恐要償還超過2兆美元

鳳凰海陸警齊發！估今晚暴風圈觸陸 最快明下午登陸南台灣2縣市機率大

鳳凰颱風強度減弱…路徑略南修 吳德榮：將從西南部進入、東部出海

GIS 搶攻 AI 眼鏡商機 法人看好與蘋果合作開發

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
GIS董事長周賢穎。聯合報系資料照
GIS董事長周賢穎。聯合報系資料照

鴻海集團旗下觸控模組大廠GIS-KY（6456）董事長周賢穎昨（10）日於法說會表示，正積極與多家客戶共同開發AI眼鏡產品，並全力擴大光學業務版圖，力拚營運先蹲後跳，預料2027年相關產品將顯著貢獻營收。

GIS為蘋果穿戴頭盔Vision Pro供應鏈，負責光學貼合業務，由於蘋果也傳出正積極揮軍AI眼鏡市場，法人點名，周賢穎所指的AI眼鏡客戶，即包含蘋果，亦即GIS將是蘋果AI眼鏡主要供應商之一。

根據業界消息，蘋果正在開發至少二款AI眼鏡，第一款代號為N50，將與iPhone搭配且沒有自帶顯示器，目標最快2026年發表；第二款則內建顯示器版本，劍指Meta日前剛發表的AI智慧眼鏡Meta Ray-Ban Display，預定2027年或者2028年推出。

針對客戶新品動態，周賢穎不評論單一客戶，僅表示公司在AI眼鏡不只一個客戶，但目前量都不多，預料2027年之後才比較有機會看見出貨量大幅提升。

周賢穎認為，AI眼鏡必須要發展到重量、續航力、價格等三方面因素均符合市場需求，才有機會開始出量，GIS正協助大客戶完成產品，推估最快2027年開始出貨。

據悉，蘋果的AI眼鏡預期將有多種風格，並搭載新一代晶片，內建音樂播放喇叭、攝影相機，並支援與手機連動的語音控制功能，同時蘋果也準備將健康追蹤功能整合到智慧眼鏡中。

AI 蘋果 GIS

延伸閱讀

Meta砸6000億元 擬建「省水」資料中心

1天150億則詐騙廣告占年收入10%？Meta反駁

Siri大升級 蘋果攜手Google AI提升語音助理能力

蘋果決策轉向 三大關鍵

相關新聞

看好輝達 GB 系列伺服器明年出貨成長 緯創、鴻海、廣達...大摩挺

摩根士丹利（大摩）證券在最新「大中華科技硬體產業」報告中指出，由於AI需求相當暢旺，預估2026年輝達GB系列伺服器機櫃...

文曄上月業績月減5％ 大聯大月減6％

半導體通路商文曄（3036）、大聯大昨（10）日公布10月業績都小幅月減，但均為同期新高，文曄並為單月次高。

友達上月業績月減14% 群創月減8%

面板雙虎友達（2409）、群創昨（10）日公告10月業績均下探近期低點，友達為209.16億元，月減14.4%，年增0....

GIS 搶攻 AI 眼鏡商機 法人看好與蘋果合作開發

鴻海集團旗下觸控模組大廠GIS-KY（6456）董事長周賢穎昨（10）日於法說會表示，正積極與多家客戶共同開發AI眼鏡產...

電信三雄前十月犀利

電信三雄昨（10）日公布10月營運成果，中華電信10月每股純益0.41元；前十月每股純益4.2元，超越財測高標，蟬聯電信...

神達第3季每股純益1.34元 雙率雙升

神達（3706）受惠超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶需求強勁，昨（10）日公布第3季毛利率、營益率同步走揚，營業利益續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。