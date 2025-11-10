快訊

台達電、華城 四檔亮

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

AI熱潮點燃電力與散熱商機，外資法人預估資料中心需求未來將飆逾八成。其中，台達電（2308）、華城（1519）成長動能強勁，市場聚焦未來營運潛力。

法人預估，隨著四大雲端服務巨頭持續加碼資本支出，美國資料中心用電量預計大幅提升，其中逾六成將來自AI運算，將挹注電力相關公用事業可觀營收。AI需求持續推升電力與散熱解決方案市場規模（TAM），預計2026至2030年間將以年複合成長率30%增長，市場規模可望達1,729億美元。

台達電在電源與液冷產品領域市占率穩健。AI伺服器規格提升帶動電源供應器瓦數、風扇、電源零組件、BBU及散熱等產品價值同步上升。此外，台達電具備自製能力，並提供完整解決方案，HVDC與Power Rack等產品也將陸續出貨，逐步朝資料中心系統整合商角色發展。

展望後市，台達電長期競爭力佳，有助相關零組件持續擴大市場，營利率預計將逐年提升，至2026、2027年分別達17%與18.4%。

華城受惠於AI應用快速成長，根據美國能源部預估，2023至2028年間資料中心用電量年複合成長率（CAGR）將達13%至27%，預期至2028年AI用電量將占美國總用電量逾6.7%。

隨著AI重電需求持續擴增，加上2027年起輝達新一代高功耗晶片進入量產階段，而美國發電案場的建置期較AI伺服器早約14個月，市場預期，華城因應新平台需求的重電設備，最快將於2026年起開始出貨。

權證發行商建議，看好台達電、華城等後市表現的投資人，可選價內外15%以內、剩餘天數超過100天等條件為主，放大槓桿利潤。

台達電 AI 美國

