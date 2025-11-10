至上財報／第3季獲利暴衝193%達5.25億元 累計EPS 1.62元
半導體通路商至上（8112）10日公布第3季財報，單季合併營收535.19億元，季減5.04%、年減11.5%；毛利率2.6%，季減0.3個百分點、年減0.7個百分點；營益率1.6%，季減0.3個百分點、年減0.7個百分點；但在費用與匯損收斂助攻下，稅後純益5.25億元，季增高達193%、年增0.2%；每股稅後純益1.01元。
累計前三季合併營收1,561.95億元、年減16.2%；毛利率2.7%，年減0.6個百分點；營益率1.7%，年減0.7個百分點；稅後純益9.06億元，年減50.6%；EPS 1.62元。
展望後市，市場對記憶體與AI伺服器鏈的需求仍是至上關注重點。公司先前說明，前七月營收結構中DRAM占比約43%、NAND約24%，終端以手機與伺服器為主，其中伺服器約八成來自AI應用，顯示AI帶動的記憶體採購與價格上行，正成為拉動體質改善的關鍵；隨10月營收年增逾一成，法人亦看好記憶體相關題材帶動後續接單與獲利彈性。
受第3季獲利季增近2倍帶動，至上10日資金湧入強攻，終場鎖漲停79.4元，大漲7.20元、9.97%，成交量9.91萬張、成交金額約76.25億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言