大同財報／第3季每股賺0.29元 累計獲利13.8億元

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
大同公司。記者籃珮禎／攝影
大同（2371）10日公布第3季財報，單季歸屬於母公司業主淨利6,105.6萬元，季增30.29%、年減89.75%，每股純益0.29元。累計前三季歸屬於母公司業主淨利13.8億元，年減79.40%，每股純益0.65元。單季及累計獲利皆呈年減，主因是去年同期受惠芙蓉大樓資產活化交易入帳，墊高比較基期所致。

大同指出，受惠於電子代工事業群Mini PC新品表現亮眼，10月營收36.9億元，月減13.23%，但較去年同期仍年增4.49%。累計前十月營收407.3億元，年增4.05%。

大同指出，核心事業電力事業群前十月營收較去年同期上升3.3%。其中，重電事業因電力設備需求穩定，10月營收較去年同期成長超過兩成，並正積極開拓再生能源案場電力變壓器與節能省電的非晶質變壓器商機。在美國市場，除已陸續交貨石化產業用變壓器外，也與EPC（統包工程）及通路客戶進入協商階段。

此外，電表事業內外銷訂單能見度極佳，已看到2027年，部分訂單甚至延伸至2028年。日本第二世代電表及東南亞市場電表將自11月開始陸續出貨，工廠產能持續維持滿載。

大同進一步表示，在馬達產品線方面，以北美、澳洲市場為主要外銷主力。受惠於政策支持，美國石化產業回溫，對馬達需求上升，公司已於第3季取得石化業採頁岩油用馬達訂單，未來將加速通路與各區倉庫建置，以利增加北美地區銷售。同時，國際金價上漲也帶動澳洲金礦場加速採購，用於輸送帶、煤磨機的馬達訂單將挹注公司下半年營收。

