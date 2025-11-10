快訊

美最高法院審理川普關稅案 川普：若敗訴，美國恐要償還超過2兆美元

鳳凰海陸警齊發！估今晚暴風圈觸陸 最快明下午登陸南台灣2縣市機率大

鳳凰颱風強度減弱…路徑略南修 吳德榮：將從西南部進入、東部出海

期貨商論壇／智邦期 前景正向

經濟日報／ 記者崔馨方整理

智邦（2345）憑藉在網通設備市場領先地位，受惠AI加速卡與高速交換器需求暴增，相關產品線營收年增達361%。法人指出，隨CSP資本支出加速推升資料中心建置潮，智邦2026年營運表現正向，可透過智邦期布局。

智邦第3季營運再創歷史新高，合併營收達729.5億元、年增158.7%；稅後純益78.2億元、每股盈餘14元，首次單季賺逾一個股本，累計前三季每股盈餘32.18元，亦刷新同期紀錄。

法人指出，AI加速卡與高速交換器需求大幅攀升，帶動相關網路應用產品線年增361%。隨著CSP資本支出加速，資料中心建置潮成長動能拉抬，預期2026年仍將會是需求強勁的一年。

展望後市，法人看好智邦受惠於AI伺服器與高速交換器升級潮，在全球AI基建浪潮下，擴大其網通產業領先版圖。

（兆豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

智邦 AI 網通設備

延伸閱讀

台股高息ETF買點到逢低布局 兼顧成長與收益

智邦第3季 EPS 14元 擴大布局

全民權證／智邦 選價內外20%

外資揮今年第三大刀砍575億元！三大ETF慘遭提款 台積電也賣逾3萬張

相關新聞

期貨商打詐 看見成效

期交所為促進期貨市場發展，每年舉辦「期貨商負責人座談會」，邀請各期貨商及證券商經營期貨交易輔助業務的總公司負責人及分公司...

期貨商論壇／黃金期 靈活布局

世界黃金協會已發布全球黃金需求趨勢2025年第3季度報告，指出全球黃金總需求年增3%至1,313噸，創下該協會有該項統計...

期貨商論壇／智邦期 前景正向

智邦（2345）憑藉在網通設備市場領先地位，受惠AI加速卡與高速交換器需求暴增，相關產品線營收年增達361%。法人指出，...

台達電、華城 四檔亮

AI熱潮點燃電力與散熱商機，外資法人預估資料中心需求未來將飆逾八成。其中，台達電（2308）、華城（1519）成長動能強...

建準、奇鋐 挑偏價外

AI族群中，散熱相關標的受到法人青睞，買盤持續進入，權證發行商表示，建準（2421）、奇鋐（3017）等相關標的權證可逢...

全民權證／加權指數 兩檔靚

台股加權指數（IX0001）近來震盪，主因國際有美國政府關門及AI泡沫疑慮升溫等利空，但隨市場預期明年企業獲利將有二位數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。