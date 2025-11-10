快訊

期貨商論壇／黃金期 靈活布局

經濟日報／ 記者崔馨方整理

世界黃金協會已發布全球黃金需求趨勢2025年第3季度報告，指出全球黃金總需求年增3%至1,313噸，創下該協會有該項統計數據來新高。面對央行買盤增溫、美元續弱、地緣風險上行，透過台灣期交所黃金期貨進行策略性布局，有助提升投資組合的收益機會與抗震能力。

央行購金潮為金價創高的三大動能之一，今年第2季全球央行購金量一度下降至長期平均水位，購金量一度放緩。但第3季最新數據顯示，央行購金量季增28%至220噸，顯示全球央行重啟購金行動，加大買超力道。

對具備基本投資概念的投資人而言，台灣期貨交易所所推出的「黃金期貨契約（GDF）」與「台幣黃金期貨契約（TGF）」提供結合槓桿效益與雙向操作的專業平台。透過期貨市場，投資人可靈活調整多空部位，以掌握金價趨勢，或於重要消息面波動時進行對沖。

（統一期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

