美最高法院審理川普關稅案 川普：若敗訴，美國恐要償還超過2兆美元

鳳凰海陸警齊發！估今晚暴風圈觸陸 最快明下午登陸南台灣2縣市機率大

鳳凰颱風強度減弱…路徑略南修 吳德榮：將從西南部進入、東部出海

和碩小金雞 永擎申購 抽中現賺15萬

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所公告，和碩集團旗下「小金雞」、華擎子公司的永擎（7711）初上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，其中公開申購價268元、一人可申購一張，以永擎昨（10）日均價為418.14元計算，抽中現賺15萬、報酬率約達36％。

永擎辦理競價拍賣股數6,365仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於昨日在證交所經由公開方式完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，得標加權平均價格為334.95元。永擎競拍最低得標價格298.1元、最高得標價格410元。另永擎公開申購將於11月11日截止，承銷價268元。

不過，永擎因承銷價遠低於興櫃股價，導致近來股價出現連八跌走勢，從551元一路跌至半年線附近404.09元，出現明顯率先獲利了結賣壓。

立院初審通過：成立產業控股公司證交所得可緩課

鼎炫子公司分派股利延遲重訊 證交所開罰5萬

和碩旗下「小金雞」永擎競拍均價334.95元 申購現賺15萬元、中籤率1.8％

證交所赴星 推廣創新板

看好輝達 GB 系列伺服器明年出貨成長 緯創、鴻海、廣達...大摩挺

摩根士丹利（大摩）證券在最新「大中華科技硬體產業」報告中指出，由於AI需求相當暢旺，預估2026年輝達GB系列伺服器機櫃...

文曄上月業績月減5％ 大聯大月減6％

半導體通路商文曄（3036）、大聯大昨（10）日公布10月業績都小幅月減，但均為同期新高，文曄並為單月次高。

友達上月業績月減14% 群創月減8%

面板雙虎友達（2409）、群創昨（10）日公告10月業績均下探近期低點，友達為209.16億元，月減14.4%，年增0....

GIS 搶攻 AI 眼鏡商機 法人看好與蘋果合作開發

鴻海集團旗下觸控模組大廠GIS-KY（6456）董事長周賢穎昨（10）日於法說會表示，正積極與多家客戶共同開發AI眼鏡產...

電信三雄前十月犀利

電信三雄昨（10）日公布10月營運成果，中華電信10月每股純益0.41元；前十月每股純益4.2元，超越財測高標，蟬聯電信...

神達第3季每股純益1.34元 雙率雙升

神達（3706）受惠超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶需求強勁，昨（10）日公布第3季毛利率、營益率同步走揚，營業利益續...

