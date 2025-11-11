和碩小金雞 永擎申購 抽中現賺15萬

臺灣證券交易所公告，和碩集團旗下「小金雞」、華擎子公司的永擎（7711）初上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，其中公開申購價268元、一人可申購一張，以永擎昨（10）日均價為418.14元計算，抽中現賺15萬、報酬率約達36％。

永擎辦理競價拍賣股數6,365仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於昨日在證交所經由公開方式完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，得標加權平均價格為334.95元。永擎競拍最低得標價格298.1元、最高得標價格410元。另永擎公開申購將於11月11日截止，承銷價268元。

不過，永擎因承銷價遠低於興櫃股價，導致近來股價出現連八跌走勢，從551元一路跌至半年線附近404.09元，出現明顯率先獲利了結賣壓。