造船三雄上月營收大增

國內三大造船廠隨著在手船艦訂單工程推進，昨（10）日公布的10月營收表現亮眼，台船（2208）為10.8億元、年增29.2%；龍德造船為5.1億元、年增22%；中信造船為5.67億元，年增47%。市場並預期三家業者正逐步進入交付船艦高峰期，可進一步挹注營運表現。

據了解，國防部近幾年持續推動國艦國造政策，陸續釋出新型兩棲船塢運輸艦、新型救難艦、高效能艦艇、新一代輕型巡防艦、快速布雷艇及潛艦等訂單。

由中科院負責戰鬥系統裝備研製，船體則由台船、中信造船和龍德造船分別得標、負責建造，讓該三家造船廠接單滿砵，目前均依計畫期程建製，並反映在營收表現上。

以台船來看，10月營收為10.8億元，年增29.2%；累計今年前十月營收達190.2億元，年增57.5%。值得一提，該公司受益投資台船環海獲利注和匯兌利益回沖，第3季交出稅後純益0.63億元成績，每股純益0.05元；惟前三季仍虧損24.67億元，每股淨損1.94元。

龍德造船方面，10月營收為5.1億元，年增22%；累計今年前十月營收40.55億元，年增6%。中信造船方面，單月營收為5.67億元，年增47%；累計前十月營收達37.66億元，年增8.9%。