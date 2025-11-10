快訊

神達財報／第3季營業利益續創新高 EPS 1.34元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

神達（3706）受惠超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶們需求強勁，帶動今年第3季毛利率、營益率同步走高，營業利益續創新高紀錄，激勵單季稅後純益來到20.59億元，季增38.47%、年增79.83%，為歷史次高紀錄，每股純益為1.34元。

此外，神達亦公布今年10月營收為為121.51億元，月增21.2%、年增69.99%，創下單月新高紀錄；累計神達今年前十月營收為872.02億元、年增93.53%，為同期新高紀錄。

神達10日公布今年第3季財報，毛利率13.27%，季增2.55個百分點、年增0.95個百分點；營業利益16.72億元，季增33.44%、年增196.98%，續創新高紀錄，營益率6.75%，季增2.05個百分點、3.03個百分點。

累計神達今年前三季毛利率11.88%、年減0.92個百分點，營益率5.55%、年增2.76個百分點，稅後純益48.89億元、年增66.29%，每股純益為3.68元。

神達指出，10月營收增長，主要受惠超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶們需求強勁維持不墜。另在車用電子，智慧物聯及智慧車載資通訊產品出貨則持續成長動能。

神達 雲端服務 營收

