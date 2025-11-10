輔信營收／10月年增3.75％ 累計前10月營收14.31億元

嵌入式電腦與專業迷你電腦廠商－輔信（2405）科技今日公告2025年10月合併營收為1.45億元，較去年同期成長3.75％，累計1-10月合併營收14.31億元，年增率1.61％。

10月合併營收的成長主要受惠於日本市場專案訂單挹注。該專案產品是被導入於日本一大型連鎖藥妝通路的智慧零售終端設備，用於會員優惠與行銷互動。該藥妝通路品牌在日本擁有超過2,500家門市，10月開始出貨，預計出貨持續至12月。

在日本專案出貨挹注下，整體營收仍展現穩健動能；惟歐美市場受記憶體DDR4、固態硬碟SSD、處理器的價格上漲與供貨吃緊影響，部分客戶調整下單節奏，短期出貨動能放緩，使10月營收較上月略減，但整體營收仍較去年同期小幅成長，累計前十月亦維持年增，展現公司在市場波動下的營運韌性。

輔信產品涵蓋Intel、超微（AMD）與輝達（NVIDIA）平台，持續聚焦中高階商業及工控應用解決方案。公司營運架構持續優化，營運重心在開發高附加價值專案並逐步擴展客戶基礎，積極爭取長期訂單助益營收，以推動公司穩健成長。

展望第4季，面對零組件價格波動與供應不確定性，公司將持續審慎調整備貨與採購策略，同時積極布局來年成長動能。透過產品組合優化、商業拓展及專案開發強化工業電腦與AIPC的營運布局，以推動更多專案導入與市場採用，逐步擴大營收貢獻。公司將於11月25日至27日參加德國紐倫堡國際自動化工業展（SPS – Smart Production Solutions），深化與自動化及工控客戶的合作機會，為未來營運成長奠定動能。