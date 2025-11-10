文曄營收／10月業績為歷史次高與歷年同期新高

半導體通路商文曄（3036）於10日公布10月業績，呈現小幅月減，但為歷年同期新高表現，同時也是單月歷史次高水準。

文曄10月合併營收為1,268.85億元，月減5.9％，年增28.6％，累計前10月合併營收9,627.47億元，年增20.9％。

文曄先前已公布第3季營收與獲利雙創歷史新高的好成績，每股純益為3.4元，累計前三季每股純益為8.09元。

文曄並公布第4季財測，在美元兌新台幣1比30.6的匯率計算基礎上，估計營收將介於2,900億元至3,200億元之間，約季減11.8％至季減2.7％，毛利率則將落在4.1至4.2％之間，每股純益將落在2.9元至3.5元之間。

文曄董事長鄭文宗表示，今年下半年AI相關半導體需求明顯升溫，並反映在該公司的業績表現上。而他也對明年的市場展望保持樂觀，認為按照目前各大雲端服務供應商（CSP）公布的資料中心建設計畫，明年AI半導體需求將延續強勁成長動能。