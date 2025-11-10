文曄營收／10月業績為歷史次高與歷年同期新高
半導體通路商文曄（3036）於10日公布10月業績，呈現小幅月減，但為歷年同期新高表現，同時也是單月歷史次高水準。
文曄10月合併營收為1,268.85億元，月減5.9％，年增28.6％，累計前10月合併營收9,627.47億元，年增20.9％。
文曄先前已公布第3季營收與獲利雙創歷史新高的好成績，每股純益為3.4元，累計前三季每股純益為8.09元。
文曄並公布第4季財測，在美元兌新台幣1比30.6的匯率計算基礎上，估計營收將介於2,900億元至3,200億元之間，約季減11.8％至季減2.7％，毛利率則將落在4.1至4.2％之間，每股純益將落在2.9元至3.5元之間。
文曄董事長鄭文宗表示，今年下半年AI相關半導體需求明顯升溫，並反映在該公司的業績表現上。而他也對明年的市場展望保持樂觀，認為按照目前各大雲端服務供應商（CSP）公布的資料中心建設計畫，明年AI半導體需求將延續強勁成長動能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言