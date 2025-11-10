快訊

不斷更新／宜蘭跟進放颱風假！台南、高雄等7縣市正常上班上課

新北颱風假有望？侯友宜應變會議：新北明是豪雨等級未提升

馬太鞍溪滾滾泥流沖進街道！鳳凰颱風大雨 花蓮明利村已淹水

文曄營收／10月業績為歷史次高與歷年同期新高

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
文曄董事長鄭文宗。聯合報系資料庫。
文曄董事長鄭文宗。聯合報系資料庫。

半導體通路商文曄（3036）於10日公布10月業績，呈現小幅月減，但為歷年同期新高表現，同時也是單月歷史次高水準。

文曄10月合併營收為1,268.85億元，月減5.9％，年增28.6％，累計前10月合併營收9,627.47億元，年增20.9％。

文曄先前已公布第3季營收與獲利雙創歷史新高的好成績，每股純益為3.4元，累計前三季每股純益為8.09元。

文曄並公布第4季財測，在美元兌新台幣1比30.6的匯率計算基礎上，估計營收將介於2,900億元至3,200億元之間，約季減11.8％至季減2.7％，毛利率則將落在4.1至4.2％之間，每股純益將落在2.9元至3.5元之間。

文曄董事長鄭文宗表示，今年下半年AI相關半導體需求明顯升溫，並反映在該公司的業績表現上。而他也對明年的市場展望保持樂觀，認為按照目前各大雲端服務供應商（CSP）公布的資料中心建設計畫，明年AI半導體需求將延續強勁成長動能。

文曄 營收

延伸閱讀

萬海營收／10月104億元、年減24.15% 中美關係趨緩有助市場供需回溫

日月光投控10月營收創36個月次高 先進封裝需求強勁

國泰金控10月獲利創同期新高！前十月賺942億元 每股賺6.16元

世芯營收／10月16.66億元、月減0.4% 累計278億元年減35.4%

相關新聞

台積電最後一盤爆5,300張賣單壓低股價 終場收1,475元上漲15元

台股10日收在27,869.51點，上漲218.1點；台積電（2330）最後一盤爆5,300張賣單，一口氣壓低10元股...

大同財報／第3季每股賺0.29元 累計獲利13.8億元

大同（2371）10日公布第3季財報，單季歸屬於母公司業主淨利6,105.6萬元，季增30.29%、年減89.75%，每...

日月光投控10月營收創36個月次高 先進封裝需求強勁

封測廠日月光投控今天下午公布10月自結合併營收新台幣602.31億元，微幅月減0.5%，較2024年同期成長6.7%，是...

集雅社營收／10月再登峰 高端家電需求穩健、獨家商品推升成長

百貨業精品家電通路商集雅社（2937）10日公告10月營收5.15億元，月增49.46%，年增9.74%；累計前十月營收...

台達電營收／10月573億元、年增47.83% 連四個月創新高

台達電（2308）10日公布10月營收573.84億元，年增47.83%、月增0.6%，連三個月創新高，主要來自AI伺服...

金像電營收／10月56.27億元、月減6% 仍創歷年同期新高

老牌PCB廠商金像電（2368）今日公告2025年10月營收為新台幣56.27億元，月減6%仍創歷年同期新高，年增率達8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。