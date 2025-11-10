快訊

鳳凰颱風逼近最新風雨預測出爐 12縣市達停班課標準

不斷更新／鳳凰颱風接近中 花蓮、澎湖宣布明日放颱風假

震驚金融圈！國泰金代公告 世越銀行總經理劉俊豪猝逝…享年59歲

iPhone 17持續熱銷 台灣大電信營業利益穩定成長

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大哥大（3045）10日公布10月營運表現，受惠iPhone 17買氣及獨門方案升售推動，電信營業利益穩定成長，單月每股純益0.38元，累計前10月每股純益3.87元。

台灣大表示，10月電信業務持續表現穩健，受惠於iPhone 17買氣及獨門方案升售推動，智慧型手機月租ARPU穩步提升，加上行銷策略優化，帶動電信營業利益維持動能，累計前10個月較去年同期穩健成長。

台灣大10月營收156.2億元，年減1.9%，稅後純益11.4億元，年減3.3%，每股純益0.38元。台灣大累計前10個月營收1,576億元，年減1%，營業利益170.5億元，年增3.4%，稅後純益為116.9億元，年增1.3%，每股純益達3.87元。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，隨用戶對高速上網需求持續提升，台灣大「好速專案」300Mbps以上高頻寬用戶數亦顯著增加。選擇999元以上資費方案的用戶占比超過七成，續約後的總月租更較原方案提升逾六成。

為擴大服務版圖，台灣大指出，台灣寬頻與多家有線電視業者策略合作，近期更攜手中嘉寬頻，新增高雄市共計7個行政區，目前服務範圍涵蓋全台16個縣市、近9成家戶，服務涵蓋率已由85%擴大至87%。

台灣大表示，ESG各面向表現卓越，榮獲國內指標性獎項「天下永續公民獎」大型企業組服務業第2名、「天下人才永續獎」大型企業組服務業第3名。台灣大透過 「Telco+Tech」策略，深化國際布局，鏈結 AppWorks 新創生態系資源，攜手新加坡 Singtel、泰國 AIS、菲律賓 GOMO、香港 HKT、澳洲 Optus、印尼 Telkomsel 及日本 KDDI 等七大國際電信夥伴，共同啟動全球首個以電信基礎設施為核心的跨境旅遊平台「WanderJoy 全球旅遊獎勵聯盟」，整合8家電信業者App旗下生態圈，一站式串連交通、餐飲、購物及娛樂，升級跨境電信和旅遊生態圈體驗。

台灣大哥大 每股純益 生態 營收

延伸閱讀

新機帶動需求回溫 TrendForce：第3季全球智慧手機面板出貨季增8.1%

國銀攻點數經濟打造生態圈 中信、國泰世華、富邦等加碼回饋

天下永續公民獎 台灣大18度榮獲大獎

台灣大打造跨境旅遊平台 串聯七家國際電信

相關新聞

台積電最後一盤爆5,300張賣單壓低股價 終場收1,475元上漲15元

台股10日收在27,869.51點，上漲218.1點；台積電（2330）最後一盤爆5,300張賣單，一口氣壓低10元股...

日月光投控10月營收創36個月次高 先進封裝需求強勁

封測廠日月光投控今天下午公布10月自結合併營收新台幣602.31億元，微幅月減0.5%，較2024年同期成長6.7%，是...

集雅社營收／10月再登峰 高端家電需求穩健、獨家商品推升成長

百貨業精品家電通路商集雅社（2937）10日公告10月營收5.15億元，月增49.46%，年增9.74%；累計前十月營收...

台達電營收／10月573億元、年增47.83% 連四個月創新高

台達電（2308）10日公布10月營收573.84億元，年增47.83%、月增0.6%，連三個月創新高，主要來自AI伺服...

金像電營收／10月56.27億元、月減6% 仍創歷年同期新高

老牌PCB廠商金像電（2368）今日公告2025年10月營收為新台幣56.27億元，月減6%仍創歷年同期新高，年增率達8...

台揚開盤漲停鎖死收場！營收連兩月攀高 大客戶衛星發射在即

衛星通訊廠台揚（2314）受惠代工新產品持續出貨，推升9、10月攀升，加上大客戶Viasat即將發射新衛星，帶動股價亮燈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。