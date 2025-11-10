iPhone 17持續熱銷 台灣大電信營業利益穩定成長

台灣大哥大（3045）10日公布10月營運表現，受惠iPhone 17買氣及獨門方案升售推動，電信營業利益穩定成長，單月每股純益0.38元，累計前10月每股純益3.87元。

台灣大表示，10月電信業務持續表現穩健，受惠於iPhone 17買氣及獨門方案升售推動，智慧型手機月租ARPU穩步提升，加上行銷策略優化，帶動電信營業利益維持動能，累計前10個月較去年同期穩健成長。

台灣大10月營收156.2億元，年減1.9%，稅後純益11.4億元，年減3.3%，每股純益0.38元。台灣大累計前10個月營收1,576億元，年減1%，營業利益170.5億元，年增3.4%，稅後純益為116.9億元，年增1.3%，每股純益達3.87元。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，隨用戶對高速上網需求持續提升，台灣大「好速專案」300Mbps以上高頻寬用戶數亦顯著增加。選擇999元以上資費方案的用戶占比超過七成，續約後的總月租更較原方案提升逾六成。

為擴大服務版圖，台灣大指出，台灣寬頻與多家有線電視業者策略合作，近期更攜手中嘉寬頻，新增高雄市共計7個行政區，目前服務範圍涵蓋全台16個縣市、近9成家戶，服務涵蓋率已由85%擴大至87%。

台灣大表示，ESG各面向表現卓越，榮獲國內指標性獎項「天下永續公民獎」大型企業組服務業第2名、「天下人才永續獎」大型企業組服務業第3名。台灣大透過 「Telco+Tech」策略，深化國際布局，鏈結 AppWorks 新創生態系資源，攜手新加坡 Singtel、泰國 AIS、菲律賓 GOMO、香港 HKT、澳洲 Optus、印尼 Telkomsel 及日本 KDDI 等七大國際電信夥伴，共同啟動全球首個以電信基礎設施為核心的跨境旅遊平台「WanderJoy 全球旅遊獎勵聯盟」，整合8家電信業者App旗下生態圈，一站式串連交通、餐飲、購物及娛樂，升級跨境電信和旅遊生態圈體驗。