中華電前十月 EPS 4.2元超越財測高標 蟬聯電信每股獲利王

電信龍頭中華電信（2412）10日公布10月營運表現，受惠iPhone 17等手機持續熱銷，加上低軌衛星、海纜服務貢獻營收，單月每股純益0.41元，累計前10月每股純益4.2元，超越財測高標水準，同時蟬聯電信產業每股獲利王。

中華電信10月營收為209.3億元、年增4%，營業淨利為41.6億元、年增5.4%，歸屬於母公司業主之淨利為31.5億元、年增2.7%，EBITDA為75.1億元，每股純益（EPS）達0.41元。

累計今年前十月，中華電信合併營收達1,914.0億元、年增3.6%，營業淨利為413.3億元、年增5.5%，歸屬母公司業主淨利為325.6億元、年增4.1%，每股純益4.2元，營收、獲利皆超越年度財測高標。

中華電信表示，10月成長動能除延續上月強勁的手機銷售表現外，電信核心業務亦持續穩健成長。同時，受惠於「海地星空」策略布局的成功推進，挹注新動能，帶動整體營收再創佳績。

行動服務業務方面，中華電信指出，受惠於5G升速方案廣受市場歡迎，以及iPhone新機銷售熱絡，高資費用戶穩健成長，帶動10月月租型客戶數持續年增，月租型ARPU（平均帳單金額）年成長3.4%至563元，行動服務營收年增亦達4.7%。此外，旅遊旺季推升預付卡及國際漫遊收入成長，亦同步挹注行動服務營收成長動能。

寬頻業務方面，中華電信表示，「速在必行3.0」方案持續引領用戶升速，300Mbps以上高速用戶數維持雙位數成長，推升固網寬頻ARPU年增3.0%至815元，帶動寬頻業務營收年增率達3.9%。值得一提的是，衛星建置案及國際海纜SJC2與Apricot專案相繼商轉挹注營收，展現中華電信在電信網路多元布局上的策略成果。

中華電信指出，資通訊業務方面，智慧聯網服務受惠於路口監控系統等專案順利交付，帶動智慧交通及智慧安防相關營收成長；同時，IDC與雲端服務亦穩定貢獻設備代管收入。惟因去年同期一次性大型專案，導致基期較高，使整體資通訊營收年增率持平。

中華電信表示，除低軌衛星OneWeb已開始挹注營收外，公司於11月初正式取得SES O3b中軌衛星商用許可，成為國內首家同時具備高軌（GEO）、中軌（MEO）、低軌（LEO）多軌衛星系統營運許可的電信業者，展現在衛星通訊領域的領先布局。

中華電信強調，SES O3b中軌衛星可提供對稱雙向的高頻寬、低延遲的連線服務，適用於離島、遠洋船舶、關鍵基礎設施及國家防災應變等多樣場域，保障政府與企業的關鍵連線需求，提升營運韌性與抗災能力。

除網路建設持續向國際標竿邁進外，中華電信表示，亦同步加速台灣原創內容的全球布局。於11月登場的TCFF創意內容大會中，中華電信設立「Hami Video最佳創意獎」，從眾多作品中甄選兼具在地特色與國際潛力的優秀影視企劃。此外，子公司中華數位文創亦積極推動「文創內容IP」投資專案，涵蓋電影、劇集、節目、音樂等IP內容，並延伸至影視製作、文創科技與平台通路等股權布局，包含生成式AI工具、沉浸式體驗（VR/AR/XR）等關鍵領域。中華電信持續以實際行動支持台灣文化內容產業，攜手影視夥伴共創世界級精采。