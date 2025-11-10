快訊

鳳凰颱風逼近最新風雨預測出爐 12縣市達停班課標準

不斷更新／鳳凰颱風接近中 花蓮、澎湖宣布明日放颱風假

震驚金融圈！國泰金代公告 世越銀行總經理劉俊豪猝逝…享年59歲

聯發科營收／10月520億元年增近2% 今年有望再創新高

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
聯發科董事長蔡明介。聯合報系資料照
聯發科董事長蔡明介。聯合報系資料照

IC設計大廠聯發科（2454）於10日公布10月業績為520.26億元，月減4.2％。以該公司第4季營收財測目標的中間值1,461億元來計算，其今年整體營收表現可望超過5,900億元，再創歷史新高。

聯發科10月合併營收520.26億元，月減4.2％，年增1.7％，累計前十月合併營收4,978.04億元，年增12.2％。

聯發科預期本季旗艦智慧手機、GB10專案及車用晶片營收將呈現季增，有望抵銷消費性電子產品的季節性下滑，單季營收以美元兌新台幣匯率1 : 30.6來計算，將介於1,421億元至1,501億元之間，約較上一季持平至成長6％、年增3％至9％之間，單季營業毛利率預估為 46％加減1.5個百分點。

展望後續營運，聯發科強調，2026年持續有很好的成長機會，在產能吃緊的情況下，將策略性地調整價格，並分配各產品線的產能， 以反映不斷上升的製造成本。

