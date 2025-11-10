快訊

鳳凰颱風逼近最新風雨預測出爐 12縣市達停班課標準

不斷更新／鳳凰颱風接近中 花蓮、澎湖宣布明日放颱風假

震驚金融圈！國泰金代公告 世越銀行總經理劉俊豪猝逝…享年59歲

憶聲營收／10月1.41億元、月增108.24% 累計15.88億元年增8.66%

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
憶聲電子333轉型戰略。截自公司法說簡報。
憶聲電子333轉型戰略。截自公司法說簡報。

憶聲電子（3024）10日公布10月營收1.41億元，月增108.24%，年減54.74%。公司表示，因第一期開發建案自去年10月起陸續交屋，使去年同期營收基期偏高；該建案主要交屋作業已於今年上半年完成，致使本月營收較去年同期減少約55%。

憶聲指出，短期營收波動屬於轉型調整期的階段性現象，雖然單月營收受基期影響，公司整體營運仍維持成長動能。累計前十月營收15.88億元，年增8.66%，顯示公司轉型策略已逐步發揮效益。

憶聲預期，隨國際市場適應政策變化與供應鏈調整，明年需求可望回穩，營運表現將持續改善。此外，家電品牌業務轉型穩步推進，預期自明年起逐步挹注獲利，帶動集團整體營運持續朝穩健方向發展。

營收 家電

延伸閱讀

三子公司獲利創新高！國泰金控前十月稅後純益942億元 EPS 6.16元

楠梓電營收／10月3.62億元、年增5.3% 11日公布財報

需求回溫！築間10月營收4.03億元 月增10.72%

富邦金2025年前10月稅後淨利1088.4億元 EPS 7.51元

相關新聞

台積電最後一盤爆5,300張賣單壓低股價 終場收1,475元上漲15元

台股10日收在27,869.51點，上漲218.1點；台積電（2330）最後一盤爆5,300張賣單，一口氣壓低10元股...

日月光投控10月營收創36個月次高 先進封裝需求強勁

封測廠日月光投控今天下午公布10月自結合併營收新台幣602.31億元，微幅月減0.5%，較2024年同期成長6.7%，是...

集雅社營收／10月再登峰 高端家電需求穩健、獨家商品推升成長

百貨業精品家電通路商集雅社（2937）10日公告10月營收5.15億元，月增49.46%，年增9.74%；累計前十月營收...

台達電營收／10月573億元、年增47.83% 連四個月創新高

台達電（2308）10日公布10月營收573.84億元，年增47.83%、月增0.6%，連三個月創新高，主要來自AI伺服...

金像電營收／10月56.27億元、月減6% 仍創歷年同期新高

老牌PCB廠商金像電（2368）今日公告2025年10月營收為新台幣56.27億元，月減6%仍創歷年同期新高，年增率達8...

台揚開盤漲停鎖死收場！營收連兩月攀高 大客戶衛星發射在即

衛星通訊廠台揚（2314）受惠代工新產品持續出貨，推升9、10月攀升，加上大客戶Viasat即將發射新衛星，帶動股價亮燈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。