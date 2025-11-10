憶聲營收／10月1.41億元、月增108.24% 累計15.88億元年增8.66%

憶聲電子（3024）10日公布10月營收1.41億元，月增108.24%，年減54.74%。公司表示，因第一期開發建案自去年10月起陸續交屋，使去年同期營收基期偏高；該建案主要交屋作業已於今年上半年完成，致使本月營收較去年同期減少約55%。

憶聲指出，短期營收波動屬於轉型調整期的階段性現象，雖然單月營收受基期影響，公司整體營運仍維持成長動能。累計前十月營收15.88億元，年增8.66%，顯示公司轉型策略已逐步發揮效益。

憶聲預期，隨國際市場適應政策變化與供應鏈調整，明年需求可望回穩，營運表現將持續改善。此外，家電品牌業務轉型穩步推進，預期自明年起逐步挹注獲利，帶動集團整體營運持續朝穩健方向發展。