集雅社營收／10月再登峰 高端家電需求穩健、獨家商品推升成長

百貨業精品家電通路商集雅社（2937）10日公告10月營收5.15億元，月增49.46%，年增9.74%；累計前十月營收39.78億元，年增12.49%，營收再登峰。

集雅社表示，受惠多款獨家商品與獨家優惠活動帶動買氣，公司延續前三季成長態勢；加上掃地拖地機器人成為市場熱銷焦點，第4季展望樂觀。

集雅社說明，10月營運表現亮眼，除延續大尺吋電視、音響、精品家電市場成長動能外，通路端的獨家商品策略發揮顯著效益。例如，最近店內展開的Panasonic全新洗衣機獨家預購活動，以「高效節能與極簡外型」為訴求，吸引眾多換機族群提前下單；SAMSUNG 75吋量子電視則推出集雅社獨家優惠方案，搭配周年慶期間分期與贈品活動，有效拉動高階視聽產品銷售。

此外，LG「小銀河」系列微投影機，雖非獨家販售，但集雅社同步祭出市場最優惠價格及加值禮遇，成功吸引高端消費族群回流，顯示差異化促銷策略對業績成長的明顯貢獻。

除了獨家商品外，智慧清潔類產品表現亦相當突出。集雅社觀察，掃地拖地二合一機器人在今年銷售相當受到消費者的青睞，成為帶動整體家電業績的重要品類。

隨著新一代AI導航與自動集塵技術成熟、外觀設計更輕薄時尚，掃托機器人逐漸成為都市小宅與雙薪家庭的必備家電，也帶動高單價機種滲透率提升，尤其是能夠自動集塵、自動上下水、自動添加清潔液…等功能的產品更因其便利性受到消費者的喜愛。近期百貨通路進入年度最重要的消費旺季，包括周年慶檔期、耶誕節及年終送禮活動，將全面推升高階家電銷售動能。

集雅社表示，公司將持續強化「限定優惠＋獨家商品」組合策略，並針對智慧家電、影音娛樂、洗衣與空氣淨化等主力品類推出多層級行銷活動，11、12月買氣熱度可望延續。

集雅社指出，公司長期深耕精品家電與高端客群市場，無論是設計導向的進口家電或智慧科技新品，都鎖定重視生活品味與使用體驗的族群。這類消費者對產品品質與品牌價值的認同度高，購買力亦相對穩定，受景氣波動影響較小，是支撐公司營收穩健成長的重要基石。

集雅社強調，公司未來將持續深化與國際品牌的合作，推出更多符合美學與智慧生活趨勢的獨家商品與體驗活動，持續鞏固其在百貨精品家電通路的領導地位。