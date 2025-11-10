GOGOLOOK營收／10月創歷史新高 聚焦營收與獲利雙軌成長

信任科技服務商GOGOLOOK（6902）10日公布10月合併營收，持續受惠於東南亞市場擴張與多元產品線布局，單月營收創下歷史新高。Gogolook 10月單月營收為9,709.6萬元，持平上月或微增0.5%，年增36.8%，創下歷史最佳表現。今年1至10月累計營收達8.45億元，較去年同期成長22.4%，同步刷新歷史同期紀錄。

展望未來，由於消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大業務皆持續擴張， 2025年全年營收成長可望優於產業平均，續創新高。

Gogolook持續投入AI防詐技術創新，並以靈活多元的策略積極拓展海外版圖，鎖定東南亞七億人口市場，同步布局歐美地區，並持續深化與國際組織、各國政府和大型企業的合作。

消費者防詐服務方面，Whoscall MAU (月活躍用戶) 在海外市場尤其泰國與菲律賓的帶動下，將持續增長。Whoscall訂閱收入持續隨MAU的成長而增加，也於8月下旬開始在台灣市場推出全新的多人訂閱方案滿足不同族群的需求，推行差異化定價策略，同時提升訂閱用戶覆蓋度。數位廣告收入成長動能逐步回升，今年在MAU持續提升下可望回歸成長。

金融科技服務方面，JUJI招財麻吉推廣成果持續擴大，提供流程全面數位化的服務，成長快速。此外，將持續展現高獲客效率，以及精準風控以維持低延滯率。JUJI招財麻吉營收在高成長下，已占整體營收超過一成，推升金融科技服務長期成長，成為新的成長動能。

袋鼠金融於11月初宣布推出全新訂閱服務「交通月卡」，展現品牌自金融科技延伸至生活消費場景的策略布局，強化經營會員生態系。訂閱「交通月卡」可同時享有 WeMo 共享機車、55688 台灣大車隊、機場接送服務「揪車JoinMe」及停車服務「自由停 CROSS PARKING」四大交通品牌的優惠，享受更靈活且划算的交通體驗。