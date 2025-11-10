世芯營收／10月16.66億元、月減0.4% 累計278億元年減35.4%

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠商世芯（3661）於10日公布10月業績為16.66億元，比9月略減0.4％。

世芯10月合併營收為16.66億元，月減0.4％，年減60.2％，累計前十月合併營收278.41億元，年減35.4％。

世芯先前已公布第3季財報，歸屬母公司業主淨利為13.27億元，季增0.3％、年減25.9％，每股純益為16.4元。該公司累計前三季歸屬母公司業主淨利為41.14億元，年減10.7％，每股純益為50.89元。

雖然第3季業績下滑，不過世芯提到，由於委託設計（NRE）業務表現仍強勁，帶動第3季毛利率由前一季的21％提高至28％。且由於第4季向來是NRE業務旺季，所以估計本季營收表現雖然可能繼續下滑，但毛利率走勢有望更佳，使得單季獲利來到全年高點。同時，值得注意的是，其2奈米製程案件已從本季開始貢獻業績。

展望後續營運，雖然世芯北美雲端服務供應商（CSP）客戶7奈米製程晶片已於今年上半年結束生命周期，不過該客戶新一代3奈米製程AI晶片案件預計將於明年第2季量產，將可望帶來新一波業績動能。