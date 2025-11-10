快訊

預計下午5時30分發海警 一圖看4階段降雨「東半部發紫」

鳳凰颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台24小時盯現況

十銓營收／10月11.02億元 月減43.38%、年減7.8%

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

十銓（4967）科技10日公告，10 月營收為11.02億元，月減43.38%、年減7.8%，累計前十月合併營收為151.8億元，年減15.03%。

公司表示，在品牌訂單、OEM與工控相關應用帶動下，再加上近期記憶體市場需求與價格持續上揚，公司與原廠一貫保持緊密的合作關係，並根據市場變化即時調整銷售策略，未來將持續技術深耕與彈性策略為發展主軸，精準應對需求結構的變化穩健發展。

公司進一步說，在AI伺服器與資料中心需求持續強勁的推動下，DRAM與NAND缺貨情況升溫，評估缺貨狀況將延續至明年上半年，公司將在穩健的財務管理與風險控管基礎上，持續提升供應鏈韌性與營運效率，審慎把握市場機會。

同時，十銓亦積極深耕工業與嵌入式應用市場，並不斷優化供應鏈協作與測試流程，致力於提升整體運營效能與市場競爭優勢，進一步強化長期競爭力。 

十銓 營收 財務管理

延伸閱讀

記憶體強勢地位不變！直雲：沒需求華邦電何必擴廠...買進坐等市場回穩

力成當紅領域 記憶體與AI左右逢源

記憶體變貴 兩產業喊漲價 研華、合勤控、啟碁將採取行動

黃詣庭專欄／PCB、記憶體、重電 逢低布局

相關新聞

台積電最後一盤爆5,300張賣單壓低股價 終場收1,475元上漲15元

台股10日收在27,869.51點，上漲218.1點；台積電（2330）最後一盤爆5,300張賣單，一口氣壓低10元股...

集雅社營收／10月再登峰 高端家電需求穩健、獨家商品推升成長

百貨業精品家電通路商集雅社（2937）10日公告10月營收5.15億元，月增49.46%，年增9.74%；累計前十月營收...

台達電營收／10月573億元、年增47.83% 連三個月創新高

台達電（2308）10日公布10月營收573.84億元，年增47.83%、月增0.6%，連三個月創新高，主要來自AI伺服...

金像電營收／10月56.27億元、月減6% 仍創歷年同期新高

老牌PCB廠商金像電（2368）今日公告2025年10月營收為新台幣56.27億元，月減6%仍創歷年同期新高，年增率達8...

台揚開盤漲停鎖死收場！營收連兩月攀高 大客戶衛星發射在即

衛星通訊廠台揚（2314）受惠代工新產品持續出貨，推升9、10月攀升，加上大客戶Viasat即將發射新衛星，帶動股價亮燈...

記憶體「熱到發燙」！群聯、創見、威剛漲停創高 南亞科人氣紅不讓

受AI資料中心需求持續升溫，台股記憶體族群多頭攻勢不減，群聯（8299）、創見（2451）、宇瞻（8271）、南亞科（2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。