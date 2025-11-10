十銓營收／10月11.02億元 月減43.38%、年減7.8%

十銓（4967）科技10日公告，10 月營收為11.02億元，月減43.38%、年減7.8%，累計前十月合併營收為151.8億元，年減15.03%。

公司表示，在品牌訂單、OEM與工控相關應用帶動下，再加上近期記憶體市場需求與價格持續上揚，公司與原廠一貫保持緊密的合作關係，並根據市場變化即時調整銷售策略，未來將持續技術深耕與彈性策略為發展主軸，精準應對需求結構的變化穩健發展。

公司進一步說，在AI伺服器與資料中心需求持續強勁的推動下，DRAM與NAND缺貨情況升溫，評估缺貨狀況將延續至明年上半年，公司將在穩健的財務管理與風險控管基礎上，持續提升供應鏈韌性與營運效率，審慎把握市場機會。

同時，十銓亦積極深耕工業與嵌入式應用市場，並不斷優化供應鏈協作與測試流程，致力於提升整體運營效能與市場競爭優勢，進一步強化長期競爭力。