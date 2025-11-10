和碩營收／iPhone 17新機加持 10月1,178億元、月增2.54%

和碩（4938）10日公布今年10月營收，受惠iPhone 17系列新機動能加持，帶動當月營收來到1,178.26億元，月增2.54%、年減0.82%，連續兩個月業績維持在千億元水準；累計今年前十個月營收為9,154.59億元、年減0.18%。

和碩將於12日舉行法說會，屆時將公布今年第3季財報，及釋出後續營運展望，尤其是美國德州廠設廠進度，以及和碩AI伺服器業務狀況。

和碩衝刺美國AI大商機，共同執行長鄭光志日前指出，德州廠預計明年3月量產，已拿下輝達（NVIDIA）最新GB300與B300 AI伺服器大單。

和碩日前宣布取得位於德州喬治敦的Blue Springs Business Park廠房及土地，加入「美國製造」行列，劍指AI伺服器，並加速投入建廠，立刻傳來接單佳音。

鄭光志受訪時透露，德州廠建設按計畫進行，主要生產伺服器，預計明年3月量產，該廠可提供Level 6到Level 11能力。

鄭光志指出，德州廠主要生產GB300或B300 AI伺服器，和碩本月及下個月已開始出貨GB200產品。和碩目前主要客戶群以中大型及小型為主，未來不排除服務大型雲端服務供應商（CSP），會持續與大型CSP接觸。