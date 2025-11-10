致伸營收／10月55.3億元 為去年8月以來最佳

快訊

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

致伸（4915）科技10月營收55.3億元，月增1.8%，年增19.2%，為去年8月以來最佳。累計前十月合併營收507.8億元，年增2.2%。

致伸表示，10月營收較9月成長1.8%，主要受惠於B2B及AIoT專案出貨持續挹注，公共安全與車隊管理等應用需求持續推升動能。隨著新專案放量，帶動營運展現穩健成長。

致伸表示，憑藉深厚的視聽覺技術整合基礎，持續深化「AI感測融合（AI sensor Fusion）」策略，專注於整合影像、音訊與介面技術，打造邊緣運算應用，與發展動態多感知生態系。透過ODM+ 模式，致伸提供市場導向、技術驅動的完整解決方案，應用涵蓋汽車電子、安全監控、會議系統、機器人及智慧工作場域等多元領域，致伸致力於將 AI 感知融合體驗帶入生活（Bringing AI sensor fusion experience to life），將創新構想化為具體應用，豐富人類生活體驗。

