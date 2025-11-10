快訊

鳳凰颱風逼近最新風雨預測出爐 12縣市達停班課標準

不斷更新／鳳凰颱風接近中 花蓮、澎湖宣布明日放颱風假

震驚金融圈！國泰金代公告 世越銀行總經理劉俊豪猝逝…享年59歲

聽新聞
0:00 / 0:00

日月光投控10月營收創36個月次高 先進封裝需求強勁

中央社／ 台北10日電
封測廠日月光投控今天下午公布10月自結合併營收新台幣602.31億元，微幅月減0.5%，較2024年同期成長6.7%，是2022年11月以來單月次高。圖為日月光投控高雄廠區一隅。中央社
封測廠日月光投控今天下午公布10月自結合併營收新台幣602.31億元，微幅月減0.5%，較2024年同期成長6.7%，是2022年11月以來單月次高。圖為日月光投控高雄廠區一隅。中央社

封測日月光投控今天下午公布10月自結合併營收新台幣602.31億元，微幅月減0.5%，較2024年同期成長6.7%，是2022年11月以來單月次高，其中投控10月在封裝測試及材料營收360.39億元，月增3%，較去年同期大增22.9%。

日月光投控今年前10月自結合併營收5277.03億元，較去年同期成長7.79%。

展望第4季營運，日月光投控先前預估，第4季合併營收看增1%至2%，封測事業看增3%至5%。

觀察先進封裝及測試業績表現，日月光投控預估，今年封測事業美元計價業績將大幅年增逾20%，今年先進封測營收16億美元可達標，今年測試業績成長幅度，可超過封裝業績2倍，2026年先進封裝營收將再增加10億美元。

日月光投控指出，除了台積電CoWoS先進封裝外，其他先進封裝技術的商機可期，投控在扇出型基板晶片封裝技術（FOCoS）耕耘許久，持續與多家客戶洽商中，預期明年下半年開始，將有顯著業績貢獻。

營收 日月光 封測

延伸閱讀

中租控股10月獲利月增17% 營收小幅回升

美系AI晶片大廠來台找封測二哥支援 力成先進封裝旺到2027年

力成當紅領域 記憶體與AI左右逢源

弘塑10月營收創新高

相關新聞

台積電最後一盤爆5,300張賣單壓低股價 終場收1,475元上漲15元

台股10日收在27,869.51點，上漲218.1點；台積電（2330）最後一盤爆5,300張賣單，一口氣壓低10元股...

日月光投控10月營收創36個月次高 先進封裝需求強勁

封測廠日月光投控今天下午公布10月自結合併營收新台幣602.31億元，微幅月減0.5%，較2024年同期成長6.7%，是...

集雅社營收／10月再登峰 高端家電需求穩健、獨家商品推升成長

百貨業精品家電通路商集雅社（2937）10日公告10月營收5.15億元，月增49.46%，年增9.74%；累計前十月營收...

台達電營收／10月573億元、年增47.83% 連三個月創新高

台達電（2308）10日公布10月營收573.84億元，年增47.83%、月增0.6%，連三個月創新高，主要來自AI伺服...

金像電營收／10月56.27億元、月減6% 仍創歷年同期新高

老牌PCB廠商金像電（2368）今日公告2025年10月營收為新台幣56.27億元，月減6%仍創歷年同期新高，年增率達8...

台揚開盤漲停鎖死收場！營收連兩月攀高 大客戶衛星發射在即

衛星通訊廠台揚（2314）受惠代工新產品持續出貨，推升9、10月攀升，加上大客戶Viasat即將發射新衛星，帶動股價亮燈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。