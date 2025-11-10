日月光投控10月營收創36個月次高 先進封裝需求強勁

封測廠日月光投控今天下午公布10月自結合併營收新台幣602.31億元，微幅月減0.5%，較2024年同期成長6.7%，是2022年11月以來單月次高，其中投控10月在封裝測試及材料營收360.39億元，月增3%，較去年同期大增22.9%。

日月光投控今年前10月自結合併營收5277.03億元，較去年同期成長7.79%。

展望第4季營運，日月光投控先前預估，第4季合併營收看增1%至2%，封測事業看增3%至5%。

觀察先進封裝及測試業績表現，日月光投控預估，今年封測事業美元計價業績將大幅年增逾20%，今年先進封測營收16億美元可達標，今年測試業績成長幅度，可超過封裝業績2倍，2026年先進封裝營收將再增加10億美元。

日月光投控指出，除了台積電CoWoS先進封裝外，其他先進封裝技術的商機可期，投控在扇出型基板晶片封裝技術（FOCoS）耕耘許久，持續與多家客戶洽商中，預期明年下半年開始，將有顯著業績貢獻。