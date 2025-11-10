華碩營收／10月663億元、年增32.84% 11日舉行法說會

PC品牌大廠華碩（2357）10日公布今年10月集團營收為663.3億元，月減19.69%、年增32.84%，相較上個月業績下滑，主要是因已過季底出貨旺季。累計華碩今年前十個月營收為6,023.12億元，年增24.7%。

華碩10月品牌營收627.26億元，月減20.55%、年增36.03%；累計華碩今年前十個月營收為5,618.29億元、年增23.99%。

華碩將於11日舉行法說會，屆時將公布第3季財報，及釋出後續營運展望。

針對AI伺服器業務，華碩共同執行長胡書賓先前表示，相關業務今年第1季營收占比已達雙位數百分比，第2季在GB200順利量產出貨下，AI伺服器比重提升至15%，隨著第3季底GB300開始量產出貨，伺服器業務動能有望延續至第4季，預計AI伺服器全年營收占比將持續提升。

此外，華碩與微軟（Microsoft）聯名合作的電競掌機ROG Xbox Ally系列於10月在全球上市，其中在台灣市場，預購三天熱銷破千台，多次登上熱搜關鍵字〪市場也關注，華碩電競掌機全球銷售狀況。

至於在PC業務方面，華碩共同執行長許先越曾指出，華碩今年上半年PC業務成長主要來自電競及商用市場，其中電競營收年增四成、商用PC年增四成五，而下半年電競相關業務有望續強，包含華碩與微軟合作的電競掌機ROG Xbox Ally系列預計下半年上市，也將貢獻營收。華碩亦看好AI PC動能，預計下半年將推出價格帶覆蓋更廣的機種。