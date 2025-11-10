快訊

預計下午5時30分發海警 一圖看4階段降雨「東半部發紫」

鳳凰颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台24小時盯現況

光寶科營收／10月152.04億元 月減1.5%、年增23%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

光寶科（2301）10日公布10月營收152.04億元，月減1.5%、年增23%，累計今年前十月營收1,369億元，年增23%。

光寶表示，10月來自雲端及物聯網部門營收占比達51%；其中，雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統出貨暢旺，帶動雲端及物聯網部門營收年增超過五成。

光電部門營收占比16%；其中，光耦合器高階產品、不可見光於感測應用、以及Mini LED在新一代電競PC與手機的需求穩定。

資訊及消費性電子部門營收占比33%；公司表示，主要受惠產品組合優化與應用市場多元化，高階電源、低軌衛星、遊戲機與電競電源出貨穩定成長。

光寶總經理邱森彬日前表示，由於AI需求強勁，原預期今年AI占整體營收比重達15%，因高階PowerShelf及BBU出貨增長，預期營收占比將拉高至20%，目前高階PowerShelf及BBU占雲端及物聯網事業部門營收比重逾半。邱森彬表示，2025年光寶確定重回成長軌道，看好2026年AI成長趨勢沒有改變，「沒有悲觀的理由」。

營收 光寶科 雲端運算 AI

延伸閱讀

光寶科及旺宏跌停 外資這麼看

光寶啟動120億元大募資

台達電、光寶科 四檔靚

光寶科財報／前三季 EPS 4.94元 第3季獲利及毛利率創新高

相關新聞

台積電最後一盤爆5,300張賣單壓低股價 終場收1,475元上漲15元

台股10日收在27,869.51點，上漲218.1點；台積電（2330）最後一盤爆5,300張賣單，一口氣壓低10元股...

集雅社營收／10月再登峰 高端家電需求穩健、獨家商品推升成長

百貨業精品家電通路商集雅社（2937）10日公告10月營收5.15億元，月增49.46%，年增9.74%；累計前十月營收...

台達電營收／10月573億元、年增47.83% 連三個月創新高

台達電（2308）10日公布10月營收573.84億元，年增47.83%、月增0.6%，連三個月創新高，主要來自AI伺服...

金像電營收／10月56.27億元、月減6% 仍創歷年同期新高

老牌PCB廠商金像電（2368）今日公告2025年10月營收為新台幣56.27億元，月減6%仍創歷年同期新高，年增率達8...

台揚開盤漲停鎖死收場！營收連兩月攀高 大客戶衛星發射在即

衛星通訊廠台揚（2314）受惠代工新產品持續出貨，推升9、10月攀升，加上大客戶Viasat即將發射新衛星，帶動股價亮燈...

記憶體「熱到發燙」！群聯、創見、威剛漲停創高 南亞科人氣紅不讓

受AI資料中心需求持續升溫，台股記憶體族群多頭攻勢不減，群聯（8299）、創見（2451）、宇瞻（8271）、南亞科（2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。