光寶科營收／10月152.04億元 月減1.5%、年增23%

光寶科（2301）10日公布10月營收152.04億元，月減1.5%、年增23%，累計今年前十月營收1,369億元，年增23%。

光寶表示，10月來自雲端及物聯網部門營收占比達51%；其中，雲端運算及高階伺服器、網通等電能管理系統出貨暢旺，帶動雲端及物聯網部門營收年增超過五成。

光電部門營收占比16%；其中，光耦合器高階產品、不可見光於感測應用、以及Mini LED在新一代電競PC與手機的需求穩定。

資訊及消費性電子部門營收占比33%；公司表示，主要受惠產品組合優化與應用市場多元化，高階電源、低軌衛星、遊戲機與電競電源出貨穩定成長。

光寶總經理邱森彬日前表示，由於AI需求強勁，原預期今年AI占整體營收比重達15%，因高階PowerShelf及BBU出貨增長，預期營收占比將拉高至20%，目前高階PowerShelf及BBU占雲端及物聯網事業部門營收比重逾半。邱森彬表示，2025年光寶確定重回成長軌道，看好2026年AI成長趨勢沒有改變，「沒有悲觀的理由」。