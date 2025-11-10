聽新聞
金像電營收／10月56.27億元、月減6% 仍創歷年同期新高
老牌PCB廠商金像電（2368）今日公告2025年10月營收為新台幣56.27億元，月減6%仍創歷年同期新高，年增率達83.63%。公司說明，主要是接單量增加所致。金像電今年累計前十月營收為490.29億元，年增率53.1%，也是歷來最佳。
金像電日前已預告，114年第3季財務報告董事會預計召開日期為114年11月11日。
金像電為國內伺服板龍頭廠商，含金量最高直接受惠AI市場擴大，公司並穩定擴產應對客戶需求且布局泰國廠。
金像電日前已預告，對2026年營運初步正向看待，公司已定下因應客戶需求，泰國新廠二期將於明年下半年陸續開出產能。
依據金像電規畫，泰國新廠持續推進，泰國廠一期目標今年第3季供應樣品，第4季開始量產。
金像電泰國已定下二期擴充，金像電計畫，明年下半年泰國新廠二期投產。
