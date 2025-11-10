貝爾威勒受惠AI潮流帶動高速連接需求 營運連三年創新高

電子連接器專業製造商貝爾威勒（7861）將於12日以每股參考價105元登錄興櫃，該公司以電子連接器、線束、Pogo Pin （頂針）、FPCA電路板與金屬射出成型（MIM）製造為核心業務。產品應用涵蓋AI伺服器、儲能系統、車用電子、通訊設備、筆電、機器人與工業自動化等多元領域。

貝爾威勒近年受惠於AI伺服器、大電流、高速傳輸及新能源車市場需求強勁，營運表現持續走升；2022年公司營業收入達13.52億元，營業毛利4.74億元，毛利率35%，稅後淨利1.14億元，每股盈餘（EPS）2.07元；2023年在AI與高速通訊應用需求推升下，營收成長至17.43億元，營業毛利7.61億元，毛利率提升至44%，稅後淨利達2.39億元，EPS攀升至4.34元。2024年成長趨勢延續，營業收入再增至23.01億元，營業毛利突破至10.41億元，毛利率進一步提升至45%，稅後淨利達3.22億元，EPS躍升至5.86元，連續三年締造亮眼成績。

公司表示，近年營運成長動能主要來自AI伺服器、大電流、高速傳輸與新能源車應用需求快速擴張，帶動高階連接器產品出貨增加，產品組合持續優化，毛利率穩步提升，推升整體獲利表現穩健向上。

董事長徐瑞瑛表示，隨著AI伺服器與高速運算架構對「高頻高速」與「高電流穩定傳輸」需求快速提升，帶動市場對高階連接器的採用比重明顯增加。貝爾威勒掌握此趨勢，透過垂直整合設計與自動化製程優勢，已成功切入國際AI伺服器供應鏈，營收結構明顯優化。

該公司目前在台灣設有全球營運總部，負責研發創新與策略規劃；中國大陸昆山廠為主要量產基地，具備高效率與成本優勢；越南興安廠於2025年投產，成為東南亞重要生產據點。

公司指出，透過「中國＋海外」多區域生產中心策略，除可分散地緣政治風險，也能靈活調度生產、維持競爭成本結構。未來將在北美、歐洲、亞洲設立區域倉儲與物流中心（HUB），提升即時供應與在地化服務能力。

貝爾威勒多年來深耕全球品牌客戶，目前合作對象包括Acer、Amazon、ASUS、Dell、HP、Intel、Lenovo、Microsoft、NVIDIA等國際知名企業，並為仁寶（2324）、富士康、英業達（2356）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎集團（6669）提供解決方案，全球累計合作品牌超過1,100家。

同時，公司積極參與OCP（開放運算計畫）、USB-IF、PCI-SIG、JEDEC與UALink等國際標準組織，確立技術領先地位，也使產品更容易被納入全球主要AI與高速傳輸平台的規格體系中。

徐瑞瑛進一步指出，貝爾威勒研發團隊具備完整電子與結構設計背景，能快速回應客戶工程需求，提供高客製化解決方案。公司正積極開發高電流、高頻高速及防水型連接器產品，應用於AI伺服器、儲能、車用電子、醫療與工業控制等領域。隨著5G、AI運算與物聯網應用不斷擴大，市場預期高階連接器市場將持續高速成長，貝爾威勒可望憑藉技術創新、國際認證與全球生產網絡，穩健擴大市場版圖。