台積電最後一盤爆5,300張賣單壓低股價 終場收1,475元上漲15元

台股10日收在27,869.51點，上漲218.1點；台積電（2330）最後一盤爆5,300張賣單，一口氣壓低10元股價， 終場收在1,475元，上漲15元，漲幅1.03%，影響大盤指數約123點。

台股收復5日線及月線，台積電仍是推升大盤指數的主力，早盤以1,470元開出， 上漲10元，午盤過後股價拉升至1,485元，上漲25元，但最後一盤爆量拉低10元股價，終場收在1,475元，上漲15元，市值38.25兆元。

台積電在收盤後公布10月營收報告，單月合併營收3,674.73億元，月增11%，年增16.9%，創單月歷史新高與歷年同期新高；累計今年前十月合併營收3兆1,304.37億元，年增33.8%，寫下新高紀錄。

台積電先前在法說會時預估，第4季合併營收322~334億美元；若以新台幣30.6 元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於59~61%之間；營業利益率預計介於49~51%之間。

台積電二度上修全年展望，將今年全年美元營收成長幅度從7月時預測接近30%，上修至Mid-thirty（30%的中間值約34~36%）。