崇越營收／10月達50.8億元 半導體業務仍維持雙位數成長
崇越（5434）今日公布2025年10月營收達50.8億元，累計前十月營收達553.6億元，較去年同期成長19.5%。
崇越科技表示，因部分客戶於9月提前拉貨，該月營收首度突破60億元，創下歷史單月新高，10月則回歸常態水準。整體觀察今年1至10月營運表現，受惠於AI及HPC（高效能運算）需求持續擴張，半導體相關業務仍維持雙位數成長動能。
崇越科技除整合銷售半導體與光電產業的精密材料、零組件及設備外，也提供環保與綠能系統規劃服務。目前營收結構中，半導體暨電子材料銷售占比逾八成，環保工程約占一成。近年公司積極拓展大健康事業版圖，憑藉完整整合能力與跨域資源鏈結，持續擴大集團營運規模。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言