崇越營收／10月達50.8億元 半導體業務仍維持雙位數成長

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

崇越（5434）今日公布2025年10月營收達50.8億元，累計前十月營收達553.6億元，較去年同期成長19.5%。

崇越科技表示，因部分客戶於9月提前拉貨，該月營收首度突破60億元，創下歷史單月新高，10月則回歸常態水準。整體觀察今年1至10月營運表現，受惠於AI及HPC（高效能運算）需求持續擴張，半導體相關業務仍維持雙位數成長動能。

崇越科技除整合銷售半導體與光電產業的精密材料、零組件及設備外，也提供環保與綠能系統規劃服務。目前營收結構中，半導體暨電子材料銷售占比逾八成，環保工程約占一成。近年公司積極拓展大健康事業版圖，憑藉完整整合能力與跨域資源鏈結，持續擴大集團營運規模。

