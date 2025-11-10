台揚開盤漲停鎖死收場！營收連兩月攀高 大客戶衛星發射在即

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
台揚受惠營收連兩個月攀升，激勵股價亮燈漲停。手機截圖

衛星通訊廠台揚（2314）受惠代工新產品持續出貨，推升9、10月攀升，加上大客戶Viasat即將發射新衛星，帶動股價亮燈漲停，上漲2元，股價來到22.35元。

台揚表示，展望未來，大客戶近期將發射衛星，順利發射後，台揚衛星產品可望自年底開始出貨。

台揚9月營收1.96億元，月增逾五成，年增近八成，單月營收創近兩年新高；10月營收來到3.37億元，月增72.4%，年增207.2%，為28個月以來最高，累計前十月營收13.4億元，年減3.6%。

日前台揚表示，營收成長主因為今年承接強固型工業用手機及無線分享器代工，該客戶轉移生產線至台灣，台揚今年承接OEM訂單逐月成長。此外，行動產品承接客戶O-RAN開發專案，帶動新的收入成長。

至於市場關注的大客戶發射高軌衛星部分，台揚指出，客戶可望近日發射新衛星，發射順利後可望開始拓展業務，台揚是衛星地面站的獨家供應商，預估年底可望開始出貨。

法人指出，按照往年慣例推估，新衛星發射後，隨著客戶積極推廣衛星業務，衛星地面站的交貨高峰期為三年，可望推升台揚營收逐步成長。

此外，台揚也以高軌衛星技術優勢，積極布局低軌衛星，已經打入全球前四大低軌衛星營運商的Telesat、OneWeb，產品也將從地面接收終端，延伸到使用者終端（UT）及衛星籌載，預估2026年下半年開始發酵。

O-RAN（開放網路）部分，台揚是台灣唯一可以製造公網O-RAN的RU設備業者，過去已經出貨美國及德國客戶，近年美國日本東南亞等一級電信營運商也計劃將大動作將O-RAN導入公網使用，台揚可望受惠。

